القناع الذهبي الخطير للتخلص من شعر الوجه وفوق الشفايف والجسم ويمنحك بشرة لامعة ناعمة

القناع الذهبي الخطير للتخلص من شعر الوجه وفوق الشفايف القناع الذهبي هو من ضمن الوصفات الطبيعية التي تجعل البشرة خالية، من أي شعر موجود بها بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل على تنعيم البشرة، والتخلص من المناطق الداكنة ايضا الموجود بالجسم لان دائما الوصفات الطبيعية لدى فعالية قوية، عن شرائك لبعض المنتجات الجاهزة سوف يسبب لك ضرر، لأن هذه المنتجات غير مستخلصة من الطبيعة، مثل الخلطات والوصفات الطبيعية لتهدئة معي بعض الوصفات التي سوف نتحدث عنها في ازاله الشعر ومنحة البشرة صفاء، ولمعان وتفتيح كامل

خل التفاح للتخلص من الشعر الزائد في البشرة

خل التفاح يضم حمض الستريك الرائع فى تفتيح البشرة والأماكن الداكنة الموجودة في الجسم كما أنه أنكى إذا كنتى تعاني من النمش المزعج أو الهالات السمراء الموجودة تحت العين والانتفاخات والشعر الزائد في البشرة، ليس أمامك سوى استخدام خل التفاح التي يجعل البشرة افتح، كما أنه يقوض بشكل ملحوظ على الاسمرار الناتج بالعوامل الخارجية، أو من اتباع الطرق التقليدية،

الطريقة:’

احضري كمية بسيطة من خل التفاح، قومي بإضافتها في ربع كوب من المياه.

نغمس قطنة صغيرة وضعها على البشرة.

وفي كافة الأماكن الموجودة بالجسم والتي نجد شعر زائد بها.

والتى تتواجد بها الأماكن الداكنة أيضا.

يمكنك عزيزتي أن تنتظري ما بين خمس دقائق إلى 10 دقائق على البشرة.

بعد ذلك تغسل البشرة.

قناع الشوفان والحليب والعسل للتخلص من الشعر الزائد في الوجه

من الجدير بالذكر أن الحليب والعسل من ضمن الاشياء التى تخلصنا من الشعر الزائد الموجود بالبشرة، بالإضافة إلى ذلك المقشر الطبيعي الهائل في تفتيح البشرة والتخلص من الاماكن الداكنة، والشعر الموجود بها هو الشوفان الرائع، يعتبر هذا الماسك من أفضل الماسكات التي يمكن أن نقوم باستخدامها للتخلص من الشعر كما أنه آمن جدا

نبدأ في ادماج مكون الحليب مع الشوفان والعسل في وعاء صغير.

نقوم بتطبيق هذه الخلطة الرائعة على البشرة الأماكن التي يوجد بها شعر زائد.

يمكننا أن نقوم بتركها على البشرة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يبدأ غسيل البشرة، جيدا ولكن بلطف.

ثم نجد أن الشعر البشرة بدا يتساقط بشكل ملحوظ

طريقة الوصفة:-