خلطات تفتيح الوجه بسرعة تخلصك من اسمرار البشرة من أول تجربة

خلطات تبييض الوجه بسرعة فائقة من أهم ما تبحث عنه النساء في الوطن العربي، وخصوصًا اللواتي يرغبن في الحصول على بشرة بيضاء مثل الثلج في وقت قصير، بسبب اقتراب موعد الزفاف أو بسبب رغبتها في أن تثق في نفسها، وفي جمالها، وتبدو أكثر جاذبية، وتعتبر وصفات تفتيح البشرة أو وصفة تفتيح الوجه هي الفعالة والأفضل من الطرق الأخرى التي يتم فيها الاعتماد على الكريمات أو غيرها من وسائل تفتيح البشرة مثل الليزر، وسوف نوفر لكم طريقة تبييض البشرة في أسبوع بخطوات سهلة ومضمونة في نفس الوقت.خلطات تفتيح الوجه بسرعة
قبل أن تبدأ في وصفات تفتيح البشرة لا بد أن تتجنب الأسباب التي أدت إلى اسمرار البشرة ولعل من أهمها التعرض المباشر إلى الشمس في فصل الصيف أو في وقت الظهيرة في فصل الشتاء، وبعدها يمكن الحصول على الوصفات التالية:وصفة التفاح لتفتيح البشرة
- يعتبر التفاح واحد من أهم وصفات تفتيح البشرة على الإطلاق ويمكن استخدامه من خلال الطريقة التالية:
- سنقوم بتوفير حبة واحدة من التفاح، ومعها كمية مناسبة من الحليب الطبيعي.
- نقوم بإضافة ملعقة من عصير الليمون إلى الخليط.
- نقوم بوضع التفاح في الحليب لمدة عشرين دقيقة، ثم نقوم وضع الليمون ونقوم بهرسه جيدًا، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق.
- ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ومن ثم نقوم بشطف الوجه بالمياه الفاترة فقط.
ويمكن استعمال الطماطم في تفتيح البشرة والوجه والرقبة واليدين أيضًا وذلك من خلال الطريقة التالية:
- سنقوم بوضع حبة من الطماطم المقطعة في وعاء، ثم نقوم بهرسها.
- نضعها عليها ملعقة من الزبادي، وملعقة من العسل.
- ثم نقوم بخلط الوصفة جيدًا حتى تمتزج مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بوضع ملعقة من مياه الورد إلى الخليط ونقوم بوضعه على البشرة في أي مكان لمدة ربع ساعة.
- ثم نقوم بغسل الوجه جيدًا بالمياه الفاترة ويمكن بعدها استعمال الترطيب المناسب لنوع بشرتك وخصوصًا في فصل الشتاء حتى لا تتسبب الوصفة في جفاف الوجه.
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