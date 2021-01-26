أكلات سهلة وسريعة التحضير تصلح للفطور أو العشاء وغير مكلفة، تعد الوجبات السهلة والسريعة هي ما تبحث عنه الكثير من السيدات وذلك لتحضيرها سواء وجبة للفطور أو العشاء، وذلك لأنها تعد من الوجبات الرئيسية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط إما لبداية اليوم عند الذهاب إلي المدرسة أو العمل، أو عند نهاية اليوم للتخلص من تعب الشغل حتي يحصل علي وجبة لذيذة وشهية، كما تعتبر الأكلات السهلة والسريعة من أسهل الوجبات في طريقة تحضيرها والتي لا تحتاج إلي وقت أو مجهود والطعم لا يوصف.

أكلات خفيفة سريعة التحضير تصلح للفطور والعشاء والطعم رائع

العديد من السيدات تريد دائماً التجديد والتنويع في الوجبات المقدمة لأفراد أسرتها وذلك حتي لا يشعرون بالملل من تناول نفس الأطعمة، ولهذا أحضرت لكم اليوم أكلات خفيفة سهلة وسريعة التحضير وتتمتع بمذاق رائع وسوف تنال إعجابهم.

وصفة فطيرة الدجاج والخضار

تعد فطيرة الدجاج والخضار من أفضل الوجبات السهلة والسريعة في التحضير، كما تحتوي علي بروتينات وفيتامينات هامة للجسم وتمده بالطاقة والنشاط وأيضاّ مفيدة لأطفالك.

2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

رشه من الملح.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب إلا ربع من الماء الدافيء.

الحشوة : صدور دجاج / فلفل رومي وألوان / جبن تركي.

جبنه موتزاريلا.

قومي بوضع المكونات الجافة في وعاء عميق وقلبيهم جيداً، ثم ضعي الزيت وامزجيه مع الدقيق حتي يختفي ثم ننزل بالماء الدافيء ونعجن الفطيرة لمدة 5 دقائق حتي تصبح ناعمة.

نقوم بتغطية الفطيرة ثم نتركها تختمر حتي يتضاعف حجمها، وبعد ذلك تقسم إلي كرتين متساويتين ونفرد الكرة الأولي بالدقيق والنشابة.

نضع عجينة الفطيرة في الصينية ثم نصنع شقوق بالشوكة، وبعد ذلك ضعي الحشوة المفضلة لديك مع الخضار ثم قومي بفرد النصف الأخر من عجينة الفطيرة وتوضع فوق الحشوة مع غلق الأطراف جيداً.

نترك فطيرة الدجاج والخضار تختمر ثانية لمدة نصف ساعة، ثم نضع الجبن الموتزاريلا فوق العجينة وندخلها الفرن علي درجة حرارة 180 في رف وسط لمدة 20 دقيقة وبالهناء والشفاء.

مكونات فطيرة الدجاج والخضارطريقة تحضير وصفة فطيرة الدجاج والخضاروصفة عجة البيض والجبن

تعد وصفة عجة البيض والجبن من أطعم وألذ الوصفات التي تصلح للفطور والعشاء، وتعتبر وجبة خفيفة ولذيذة ومتكاملة العناصر ووف تنال إعجاب أفراد أسرتك.

4 بيضات.

2 كوب من الدقيق.

2 حبة طماطم مقطعة صغيرة.

2 حبة فلفل رومي مقطعة صغيرة.

بقدونس مفروم.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

جبنه فيتا مكعبات.

جبن مثلثات.

جبن موتزاريلا.

1/4 كوب من الزيت.

1/4 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

قطرة من الخل.

كوب من الماء أو الحليب.

قومي بوضع البيض في وعاء عميق ثم ضعي الطماطم والفلفل الرومي والبقدونس والفلفل الأسود، واخفقي المكونات بالمضرب السلك ثم ضعي الجبن.

ضعي كوب من الدقيق وامزجيه مع البيض جيداً ثم أضيفي الزيت وبعد ذلك الكوب الثاني من الدقيق، ثم أضيفي كوب من الماء أو الحليب وقطرة من الخل.

امزجي المكونات جيداً ثم ضعي بيكربونات الصودا وقطع الجبن الموتزاريلا دون تقليب، ثم صبي خليط العجة في صينية بها 2 ملعقة كبيرة من الزيت وضعي عليها قطع الجبن الموتزاريلا ورشه السبع بهارات.

ضعي الصينية في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 حتي تمام النضج وذوبان الجبن وبالهناء والشفاء.

مكونات وصفة عجة البيض والجبنطريقة تحضير وصفة عجة البيض والجبن بخطوات سهلة