طريقة عمل البسبوسة المصرية مثل المحلات بقوام رملي وطري بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر البسبوسة من أشهى أنواع الحلويات في العالم العربي كله، وتحديداً في بلاد الشام ومصر وكل دول تختلف طريقة عملها واسمها فيها، والبسبوسة المصرية من ألذ الطرق التي يحبها الجميع وتحتل مكانة كبيرة جداً بالحلويات الشرقية، ويمكن لكل ربات البيوت عمل البسبوسة المصرية في البيت ذي المحلات تماماً وبنفس القوام الرملي الطري، ولذلك تابعونا من خلا ل موقعنا ثقفني سنوضح لكم في تلك المقالة طريقة عمل البسبوسة المصرية.

طريقة عمل البسبوسة المصرية

تعد البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي عرفت منذ سنوات بعيدة، وحتى تلك اللحظة مازالت هي الأشهر والأفضل في العالم العربي كله، ودائما هي الاختيار الأنسب والأفضل لأفراد الأسرة ويرغبون في تناولها باستمرار، ويمكن عملها في البيت بكل سهولة وبنفس طعم وقوام الجاهزة.

3 كوب من السميد.

علبة من الزبادي.

نصف كوب زبدة أو سمن.

كوب إلا ربع سكر.

نصف كوب جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

كوبين من الشربات الجاهز.

قبل البدء في تجهيز البسبوسة يتم إشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونحضر صينية متوسطة وتدهن بالسمن وتترك جانباً.

في وعاء كبير يوضع كل المكونات ونقلبها معاً حتى يكون لدينا حليك ليس سائلاً وليس صلباً.

يسكب الخليط في الصينية بالتساوي، ثم تدخل الفرن الساخن مسبقا وتترك لمدة 35 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج البسبوسة من الفرن ويسكب عليها الشربات الجاهز البارد ويمكن تزينها بالمكسرات أو حبات اللوز.

المكونات:طريقة عمل البسبوسة المصرية: