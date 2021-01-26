طريقة عمل كيكة الحلم “دريم كيك” بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي وبأقل تكلفة

تعد كيكة الحلم من الحلويات الغربية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار. وتتميز بمذاقها الرائع وبسهولة تحضيرها، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات وتقديمها لأفراد أسرتها أو في المناسبات. وهي عبارة عن طبقة من كيك الشوكولاتة وطبقة من البودنج، وأخيرا طبقة من صوص الشوكولاتة، ثم تزين بالكاكاو. ولعشاق الشوكولاتة سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كيكة الحلم وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.

مكونات كيكة الحلم

تتكون كيكة الحلم من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

نصف كوب حليب مضاف إليه ملعقة صغيرة خل أو عصير ليمون.

ربع كوب زيت نباتي.

بيضة.

كوب دقيق.

كوب سكر.

ثلث كوب كاكاو خام.

ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة نسكافيه.

رشة فانيليا.

نصف كوب ماء ساخن.

مقادير طبقة البودنج

ثلث كوب كاكاو خام.

كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة.

2 كوب ونصف حليب.

30 جم زبدة.

للتزيين

200 جم شوكولاتة مذابة.

رشة كاكاو.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كيكة الحلم بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي: