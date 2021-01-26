وصفة لتبييض الوجه سريعة ومضمونة 100% وتزيل الجلد الميت وآثار حب الشباب

وصفة لتبييض الوجه سريعة تعتبر من أهم الحلول التي تقضي على مشكلة اسمرار البشرة وخصوصًا التي تنتج بفعل العديد من الأسباب، حيث أن هناك اسمرار بشرة بسبب آثار حب الشباب، والبقع الداكنة التي تسبب اسمرار شديد في الوجه على وجه الخصوص، وهناك أيضًا اسمرار بشرة بسبب الشمس بالإضافة إلى أن الجلد الميت يساعد في ذلك، ولذلك يمكن الاعتماد على خلطات تبييض الوجه بسرعة من أجل تفتيح البشرة السمراء في يوم واحد فقط ومن أول استعمال، وسوف نوفر لكم وصفة تبييض الوجه واليدين في يومين فعالة.

وصفة لتبييض الوجه سريعة

هناك مجموعة من المواد الطبيعية التي أثبتت فعالية وكفاءة لا مثيل لها في تفتيح البشرة السمراء أو تبييض الوجه والرقبة واليدين ومن بينها:

سنقوم بتوفير حبة واحدة من الموز.

ونقوم بتوفير ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

نقوم بإضافة المكونات ونقوم بهرس الموز جيدًا، ثم نقوم بوضعه على البشرة لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل البشرة جيدًا بالمياه الفاترة وبعدها نقوم بترطيب الوجه باستخدام مرطب أو من خلال استخدام زيت الورد.

وصفة الموز وزيت اللوز لتبييض البشرةوصفة البابايا لتبييض الوجه في يوم واحد

وتعتبر البابايا واحدة من أهم المكونات التي لا تخلوها من معظم وصفات تفتيح الوجه والرقبة، والوصفة تتكون من:

حبة واحدة فقط من البابايا.

ملعقتين من عصير الليمون الطبيعي.

يتم هرس الثمرة جيدًا، ثم نقوم بوضع الليمون عليها، ومن ثم نضعها على البشرة ونحرص على أن نقوم بتوزيعها بشكل جيد.

ثم نتركها لمدة عشرين دقيقة، ونقوم بغسل الوجه بالمياه الفاترة، ونحرص على تكرارها مرتين في الأسبوع.

خلطة الكركم لتبييض الوجه واليدين والرقبة

كما أن الكركم يعتبر من أهم المواد التي تعمل على تحسين صحة البشرة ويساعد في تبييض البشرة السمراء ويمكن استخدامه بالطريقة التالية: