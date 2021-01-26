تحضير كيكة التايجر بأسهل طريقة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

ينتشر الكيك كشئ أساسي في معظم البلاد لذلك تحاول بعض المطابخ الخروج عن الطرق التقليدية لتحضير الكيك ومن الطرق الجديدة المنتشرة في الشكل والمذاق طريقة الكيك التايجر والتي تتميز بأنها عبارة عن خطوط ملونة ما بين اللون الكريمي واللون البني الغامق وهي من الحلويات التي يفضلها البعض خاصةً في المناسبات بسبب الشكل الجذاب لها الذي يحبه الأطفال بشكل كبير، وتعتقد الكثير من ربات المنزل أنها صعبة التحضير وتحتاج إلي مكونات عديدة ولكن بالعكس هي من أسهل الطرق التي يسهل تحضيرها و لإثبات ذلك يمكنك متابعة الخطوات التالية. طريقة عمل كيكة التايجر طريقة عمل كيكة التايجر مكونات كيكة التايجر: كوبان من دقيق المعجنات.

كوب السمنة السائلة.

كوب من السكر الناعم ويفضل أن يكون بودرة.

ثلاث وحدات من البيض.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو البودرة الخام.

كوب من الحليب.

ملعقة من الفانيليا وأخري من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نبدأ بنخل المكونات الجافة أولاً الدقيق والبيكنج باودر ونتركه. نضع الزبدة والسكر في طبق عميق ثم نحضر مضرب كهربائي ونقوم بتشغيل المضرب لمدة لا تقل عن خمسة دقائق حتى تصبح الزبدة خفيفة. نبدأ بوضع البيض تدريجياً واحدة أولاً ثم الباقي ونقوم بتشغيل المضرب مرة أخري على درجة هادئة. ثم نضع الفانيليا وبعد أن يتم إخفاق البيض بشكل جيد نبدأ بتقسيم الدقيق إلي جزئين بحيث يفصل بينهما الحليب ونقوم بتشغيل المضرب مرة أخري لمدة دقيقتين فقط نقسم خليط الكيكة إلي دفعتين نحتفظ بالأولي كما هي دون إضافة أيّ مكونات أخري. أما الدفعة الثانية نضع عليها بودرة الكاكاو الخام ونقلبهم بإستخدام اليدين أو ملعقة خشبية سريعاً حتى يصبح لون الخليط بني، نحضر قالب دائري التصميم نضع فيه كمية قليلة جداً من العجين الأبيض ويمكن توزيعه بإستخدام ملعقة بحيث يتكون طبقة خفيفة جداً من الخليط الأبيض. ثم نحضر كمية قليلة مساوية للكمية الأولي من العجينة البني ونقوم بتوزيعه أيضاً بشكل خفيف ونستمر بوضع طبقات مختلفة من المزيج الأبيض والبني حتى تنفذ كمية الخليط الأبيض والبني ويجب عدم تعرض الصينية للاهتزاز حتى لا يختلط اللون الأول مع الثاني. نقوم بإدخال الصينية في الفرن ويجب تجهيز الفرن قبل بداية التحضير وتكون مدة النضج لمدة أربعين دقيقة متواصلة وبعد ذلك يتم فتح الفرن للتأكيد من النضج. ثم نخرج الكيك بعد النضج ونلاحظ كيف ازداد حجم الكيك وأصبحت مخططة بشكل التايجر وبعد أن تصبح باردة يمكن تقديم الكيك للتذوق بمذاق شهي ورائع. طريقة التحضير

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