وصفة تبييض الوجه واليدين في يومين مغربية فعالة في تفتيح التصبغات الداكنة

وصفة تبييض الوجه واليدين في يومين من الوصفات التي تساعد في الوصول إلى البشرة الجميلة التي تخلو تمامًا من العيوب، حيث أن البشرة قد تصاب بالكثير من المشاكل، من بينها اسمرار البشرة بسبب التعرض إلى الشمس أو بسبب التصبغات التي تظهر كثيرً وخصوصًا لأصحاب البشرة البيضاء، فلذلك كثر البحث عن وصفة لتبييض الوجه سريعة ومضمونة، حتى لا تصاب البشرة بمشاكل أكثر، ولهذا سنوفر لكم خلطات تفتيح الوجه بسرعة فائقة.

وصفة تبييض الوجه واليدين في يومين

وصفات تبييض البشرة غير مكلفة على الإطلاق، بل إنها موفرة للغاية، حيث أنها أقل تكلفة من الكريمات الطبية التي قد تساهم في تفتيح الوجه ولكنها تسبب مشاكل أخرها منها مشاكل التحسس، ومن بين طرق تبييض الوجه بسرعة:

تفتيح البشرة السمراء بالبطاطا

البطاطا واحدة من أهم الخضروات التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات ومنها فيتامين سي ويمكن استعمالها في تبييض الوجه واليدين والرقبة في يوم واحد وذلك من خلال الطريقة التالية:

ستقوم بوضع كمية مناسبة من البطاطا في وعاء بعد سلقها جيدًا.

ثم نقوم بوضع ملعقتين من المياه التي قمنا بسلق البطاطا فيها.

نقوم بوضع ملعقة من زيت الورد وملعقة من زيت اللوز الحلو.

ثم نقوم بمزج الخليط جيدًا ونضعه على البشرة لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

ثم نقوم بغسل الوجه ويتم تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج سريعة ومميزة.

خلطة القرع لتبييض الوجه والرقبة

كما أن القرع من الخضروات المتميزة التي تساعد في تفتيح الوجه واليدين والرقبة ويرجع ذلك إلى احتوائه على الكثير من الفيتامينات، ويمكن استخدامه بالطريقة التالية: