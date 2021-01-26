وصفة تبييض الوجه واليدين في يومين مغربية فعالة في تفتيح التصبغات الداكنة

وصفة تبييض الوجه واليدين في يومين من الوصفات التي تساعد في الوصول إلى البشرة الجميلة التي تخلو تمامًا من العيوب، حيث أن البشرة قد تصاب بالكثير من المشاكل، من بينها اسمرار البشرة بسبب التعرض إلى الشمس أو بسبب التصبغات التي تظهر كثيرً وخصوصًا لأصحاب البشرة البيضاء، فلذلك كثر البحث عن وصفة لتبييض الوجه سريعة ومضمونة، حتى لا تصاب البشرة بمشاكل أكثر، ولهذا سنوفر لكم خلطات تفتيح الوجه بسرعة فائقة.وصفة تبييض الوجه واليدين في يومين
وصفات تبييض البشرة غير مكلفة على الإطلاق، بل إنها موفرة للغاية، حيث أنها أقل تكلفة من الكريمات الطبية التي قد تساهم في تفتيح الوجه ولكنها تسبب مشاكل أخرها منها مشاكل التحسس، ومن بين طرق تبييض الوجه بسرعة:تفتيح البشرة السمراء بالبطاطا
البطاطا واحدة من أهم الخضروات التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات ومنها فيتامين سي ويمكن استعمالها في تبييض الوجه واليدين والرقبة في يوم واحد وذلك من خلال الطريقة التالية:
- ستقوم بوضع كمية مناسبة من البطاطا في وعاء بعد سلقها جيدًا.
- ثم نقوم بوضع ملعقتين من المياه التي قمنا بسلق البطاطا فيها.
- نقوم بوضع ملعقة من زيت الورد وملعقة من زيت اللوز الحلو.
- ثم نقوم بمزج الخليط جيدًا ونضعه على البشرة لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.
- ثم نقوم بغسل الوجه ويتم تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج سريعة ومميزة.
كما أن القرع من الخضروات المتميزة التي تساعد في تفتيح الوجه واليدين والرقبة ويرجع ذلك إلى احتوائه على الكثير من الفيتامينات، ويمكن استخدامه بالطريقة التالية:
- سنقوم بوضع ملعقتين من القرع المهروس في وعاء، ونضع عليه ملعقة من العسل.
- نقوم بوضع ملعقة من الحليب إلى الخليط، ونقوم بالتقليب جيدًا.
- ثم نقوم بوضع ملعقة من الليمون، ونقوم بالتقليب والمزج جيدًا.
- ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة، ونستخدم المياه الفاترة في إزالته.
- ويتم تكرار الوصفة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تكون فعالة.
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