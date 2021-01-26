بسكوت العجوة الفاخر الأصلي احلى من الجاهز بالخطوات 

بسكوت العجوة الفاخر الأصلي رائع من ضمن البسكوتات التي يمكن أن نكون بتناولها فهي صحية جدا اطمن لديه العديد من الفوائد لها، والتي يحتاجها الجسم بشكل مستمر لذا نقوم بشراء بسكويت التمر الأصلي من داخل السوبر ماركت، ولكن سوف نتعلم اليوم المقادير الخاصه بالبسكويت، ونقوم بتحضير داخل المنزل ونتناول في أي وقت لانه سهل جداً، وسوف يسهل عليك العديد من الاشياء عند تناوله كما أنه يعتبر غني بالمعادن والفيتامينات الهائلة الموجودة في العجوة تابعوا معنا أفضل طريقة لعمل بسكوت العجوة.

يمكن أن نقوم بعمل بسكويت التمر من خلال اتباع هذه الطريقة السهلة والبسيطة، والتي تتمثل في وجود مكونات قليلة جداً.

نصف كوب زبدة.

كبير من السكر البودر.

اثنين بيضة.

ملعقة من الفانيليا السائله.

نصف كيلو من الدقيق الفاخر الابيض

ملعقه زبده.

كوب من التمر، ولكن يفضل أن يكون ليس به أى نوع.

ملعقه كبيره من القرفه