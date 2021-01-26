بسكوت العجوة الفاخر الأصلي احلى من الجاهز بالخطوات 

بسكوت العجوة الفاخر الأصلي رائع من ضمن البسكوتات التي يمكن أن نكون بتناولها فهي صحية جدا اطمن لديه العديد من الفوائد لها، والتي يحتاجها الجسم بشكل مستمر لذا نقوم بشراء بسكويت التمر الأصلي من داخل السوبر ماركت، ولكن سوف نتعلم اليوم المقادير الخاصه بالبسكويت، ونقوم بتحضير داخل المنزل ونتناول في أي وقت لانه سهل جداً، وسوف يسهل عليك العديد من الاشياء عند تناوله كما أنه يعتبر غني بالمعادن والفيتامينات الهائلة الموجودة في العجوة تابعوا معنا أفضل طريقة لعمل بسكوت العجوة.طريقة بسكوت العجوة
يمكن أن نقوم بعمل بسكويت التمر من خلال اتباع هذه الطريقة السهلة والبسيطة، والتي تتمثل في وجود مكونات قليلة جداً.مكوِّنات العجينة
- نصف كوب زبدة.
- كبير من السكر البودر.
- اثنين بيضة.
- ملعقة من الفانيليا السائله.
- نصف كيلو من الدقيق الفاخر الابيض
- ملعقه زبده.
- كوب من التمر، ولكن يفضل أن يكون ليس به أى نوع.
- ملعقه كبيره من القرفه
- نبدأ بوضع كمية من الزبدة في وعاء عميق.
- ونضيف اليها الزبدة ونبدا بمزج هذه المكونات جيدا.
- كما يمكننا أن نقوم بوضعها داخل الخلاط الكهربائي أو العجانة الكهربائية.
- نبدأ باضافة البيض وبشكل تدريجي و نستمر في الخفق، لهذه المكونات حتى تتجانس.
- نقوم بإضافة كمية وفيرة من الفانيليا السائلة.
- يتم تقليب هذه المكونات بشكل سريع.
- يمكننا أن نقوم بعجن البسكوت جيدا.
- بوضع العجينة داخل كيس نايلون.
- ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر.
- يمكن أن نقوم بخلط كمية التمر الموجودة لدينا مع القرفة، والقليل من الزبدة السايحة.
- يمكننا الآن نحصل على عجينة متماسكة.
- يمكنك عزيزتي أن تبدأ بعمل مكعبات صغيرة أو كور دائرية.
- يمكن أن نقوم بتشغيل الفرن.
- ونضع الصينية كمية من الزبدة.
- ونبدأ بإضافة قدر بسيط من العجين و نضع فيها قطعة صغيرة من العجوة.
- ونقوم بغلق البسكويت جيدا.
- يمكننا أن نقوم بتقديمه على شكل مستطيل أو شكل دوائر.
- نبدأ في إدخال البسكوت في الفرن.
- ولابد من الانتظار لمدة عشرة دقائق.
- نبدا باخراج البسكوت ونتركه حتى يبرد ونقوم بتناوله.
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