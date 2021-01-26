أقوي وصفة طبيعية للتخلص من قشرة الشعر نهائياً من أول استعمال بدون شامبو، تعد مشكلة قشرة الشعر من أكثر الأمور التي تسبب إزعاج كبير خاصة في فصل الشتاء، حيث تصبح زائدة نتيجة لجفاف الشعر خاصة لأصحاب الشعر الجاف والدهني مما تجعلهم يفقدون الثقة في النفس، كما هناك أسباب أخري تؤدي إلي ظهور قشرة الشعر مثل تغطية الشعر بعد الاستحمام مما يجعل فروة الرأس مكاناً مناسباً لتكون البكتيريا المسببة للقشرة، أو الاستحمام بالماء الساخن مما يساعد في تكوين طبقة القشرة علي الشعر بكل سهولة، ولكن يوجد حلول طبيعية تساعد في القضاء علي قشرة الشعر ونتيجتها فعالة.

وصفة طبيعية فعالة للقضاء علي قشرة الشعر من أول استخدام

القضاء علي قشرة الشعر يتطلب عناية واهتمام كبير بفروة الرأس لأنها هي المصدر الأساسي لتكوين قشرة الشعر، ولهذا أول ما تلجأ إليه معظم الفتيات والسيدات وهو استعمال شامبو ضد القشرة، وعلي الرغم من فاعلية هذه الشامبوهات إلا أنها تعود من جديد ولذلك سوف أقدم لكم أقوي وصفة طبيعية للتخلص من قشرة الشعر وعدم عودتها مجدداً ومن أول استعمال.

وصفة الخل والسكر وزيت النعناع للتخلص من قشرة الشعر نهائياً

هذه الوصفة من أقوي الوصفات حيث يعمل الخل علي تنظيف فروة الرأس وتطهيرها من البكتيريا والفطريات المسببة لقشرة الرأس، أما السكر فيعد مقشر طبيعي لفروة الرأس ويزيل طبقة الجلد الميتة ويزيد من فاعلية هذه الوصفة هي إضافة زيت النعناع، حيث يحتوي علي مضادات أكسدة وخصائص مضادة للالتهابات والميكروبات مما يعزز من صحة فروة الرأس.

كوب كبير من الشاي الأخضر.

4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من زيت النعناع.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

قومي بخلط المكونات جيداً في إناء عميق حتي تتجانس، ثم عند الاستحمام ضعي الخليط علي فروة الرأس مع التدليك باستمرار لمدة 10 دقائق.

وبعد ذلك يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو الخفيف، كما يتم تكرار وصفة الخل والسكر وزيت النعناع للتخلص من قشرة الشعر 3 مرات في الأسبوع.

يجب استخدام هذه الوصفة لمدة أسبوعين متتاليين للحصول علي نتيجة أفضل، وكيف اختفت القشرة تماماً من فروة الرأس.

مكونات وصفة القضاء علي قشرة الشعر من أول استعمالطريقة تحضير وصفة التخلص من قشرة الشعر والقضاء عليها نهائياً وكيفية استخدامها