طريقه عمل كيك الشكولاته القتصادي في المنزل بالخطوات

طريقه عمل كيك ألشكولاته الاقتصادي في المنزل بالخطوات يعد كيك ألشكولاته من افضل أنواع ألكيك المحببة لدي الجميع يحبها الكبار والصغار ومعنا في هذا المقال سوف تتعلمين طريقه عمل كيك ألشكولاته الاقتصادي اللذيذة بطعم رائع ومميز يمكنك أيضا تقديمها في الأعياد والناسبات وبخاصه أعياد الميلاد حضري معنا كيك الشكولاته الشهي بطعم مميز و رائع سوف تعجب جميع أفراد الأسرة واليكم في هذا المقال الطريقة والمقادير لعمل كيك ألشكولاته الشهي الاقتصادي بمكونات متوفره لديك في المنزل تابعينا . مقادير كيك الشكولاته بالخطوات 1كوب ونصف من الدقيق المنخول مرتين

1معلقه صغيره بيكينج بودر

2 بيضه

فانيليا

1كوب لبن

1كوب سكر

1كوب زيت

3ملاعق كبار من الكاكاو الخام طريقه عمل صوص ألشكولاته في الخلاط الكهربائي ضعي كوب السكر وضعي كوب اللبن و كوب الزيت والكاكاو.

قومي بخفق الخليط لمده ثلاث دقائق حتي تحصلين علي صوص شكولاته متجانس القوام.

في وعاء احتفظي بكوب من صوص ألشكولاته وضعيه في الثلاجة. طريقه عمل كيك الشكولاته في الخلاط الكهربائي ضعي البيض والفانيليا مع الصوص المتبقي.

قومي بخفق الخليط حتي يتجانس.

ضعي الخليط علي الدقيق المخلوط باليكن ج بودر.

قلبي خليط ألكيك جيدا حتي الحصول علي قوام متجانس.

ضعي خليط ألكيك في صينيه مدهونه بالسمن مقاس 26

اخبزي ألكيك في فرن ساخن من قبل علي درجه حراره 180

اتركي ألكيك مده 45 دقيقه حتي تمام السواء.

بعد أن يبرد ألكيك ضعي عليه صوص ألشكولاته ويمكنك تزينه بالمكسرات .

ملحوظه هامه لضمان نجاح ألكيك معك لابد من أن تكون جميع مكونات ألكيك بدرجه حراره الغرفة حتي تحصلين علي كيك هش ومميز.

يمكنك تزين كيك الشكولاته بالكريمة والفراولة فتحصلين علي كيك ذات شكل مميز ورائع وشهي وبالهنا. مقادير كيك الشكولاته بالخطواتطريقه عمل صوص ألشكولاتهطريقه عمل كيك الشكولاته

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