تقشير الوجه بوصفة مذهلة تخلصك من الجلد الميت وتمنحك بشرة مثل الأطفال، يعد تقشير الوجه خطوة أساسية في العناية بالبشرة وذلك لأنها تزيد من صحة ونضارة الوجه والحفاظ علي جمال جلد البشرة، كما أنه يتميز بإزالة الجلد الميت من البشرة مما يسمح بإنتاج خلايا جديدة، وتعتبر الوصفات الطبيعية هي الأكثر أماناً من حيث استخدامها لتقشير الوجه، وذلك علي عكس التقشير الكيميائي الذي له أضرار كبيرة علي صحة جلد البشرة مما يسبب احمرار وتهيج لجلد الوجه.

وصفة جبارة لتقشير الوجه بمكونات طبيعية تمنحك بشرة مثالية

أصبح تقشير الوجه من ضمن الروتين اليومي للعناية والاهتمام بالبشرة، وذلك لأن له فوائد كثيرة منها تحسين نضارة وجمال الوجه كما يقوم بتنشيط الدورة الدموية ويساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين مما يمنحك بشرة أكثر شباب، ولكن يجب عمل التقشير للوجه مرتين فقط في الأسبوع حتي لا نتسبب في ضرر لجلد الوجه.

وصفة القهوة وزيت الزيتون لتقشير الوجه

تعد القهوة من أفضل المكونات لما تتمتع به من فوائد حيث تعمل القهوة علي تجديد خلايا البشرة وتعزيز صحتها، حيث تحتوي علي مادة الكافيين التي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات مما تساعد في زيادة إنتاج الكولاجين ليمنحك بشرة شبابية وأكثر نعومة.

أما زيت الزيتون يعمل علي ترطيب البشرة وتنعيمها كما يحتوي علي العديد من الفيتامينات الهامة لصحة ونضارة الجلد.

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

1/2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

قومي بمزج القهوة وزيت الزيتون جيداً ثم توضع الوصفة علي بشرة نظيفة، ويتم تدليك الوجه في حركات دائرية بلطف لمدة 10 دقائق.

يغسل الوجه بالماء البارد ثم يوضع كريم مرطب لتحصلي علي أفضل النتائج، ويستخدم هذا المقشر مرتين في الأسبوع كما يعد مقشر هائل وفعال في تقشير بشرة الجسم.

مكونات وصفة القهوة وزيت الزيتون لتقشير الوجه وزيادة نضارتهطريقة تحضير وصفة القهوة وزيت الزيتون لتقشير الوجه وكيفية استخدامها