أفضل 4 مشروبات ساخنة في فصل الشتاء لتقوية المناعة ومزيدًا من الدفء

أفضل 4 مشروبات ساخنة , المشروبات الساخنة في فصل الشتاء هي من أفضل الطرق التي يُمكن من خلالها الشعور بالدفء، ودومًا يٌوصي الأطباء بضرورة تَناول المشروبات الساخنة التي تٌساعد في تَقوية الجهاز المناعي للجسم، وتَعمل على حمايته من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

أفضل 4 مشروبات ساخنة

في خلال السطور القادمة سَنُقدم لكي سيدتي مَجموعة من أفضل مشروبات ساخنة التي تٌساعدكم في الشعور بالدفء وتَعمل على تَقوية الجهاز المناعي، لأنها مَليئة بالمواد المضادة للأكسدة.

أفضل مشروبات ساخنة لتقوية المناعة والشعور بالدفء

المشروب الأول (الحليب بالزنجبيل)

سَنحتاج في تَحضيره إلى:-

كوب من الحليب + ملعقة كبيرة من السكر+ ملعقة كبيرة من الهيل البودرة + ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

يُخلط كل المكونات في وعاء عميق ما عدا السكر في وعاء.

يُرفع الوعاء على النار حتى تمام الغليان.

ثم يُصب في كوب التقديم ويُرش على الوجه رشة من الزنجبيل ويُقدم على الفور.

طريقته

المشروب الثاني (شاي بالنعناع والزنجبيل)

سَنحتاج في تَحضيره إلى:-

القليل من أوراق النعناع الأخضر + قطعة من الزنجبيل الطازج المقطع شرائح + ملعقة كبيرة من عصير الليمون + ملعقة كبيرة من العسل + 500 مللي من الماء.

ضعي الماء والنعناع والزنجبيل في وعاء على النار حتى تمام الغليان لمدة 15 دقيقة.

صَفي الخليط من الشوائب وأضيفي عصير الليمون والعسل ثم يُقدم على الفور.

طريقته

المشروب الثالث (مشروب الينسون بالعسل)

سَنحتاج في تَحضيره إلى:-

ملعقة صغيرة من اليانسون الحب.

ملعقة صغيرة من العسل.

عود من القرفة.

500 مللي من الماء.

أضيفي الماء على النار حتى تمام الغليان ثم أضيفي اليانسون + العسل + القرفة.

اتركي الوعاء يَتجانس ويغلى لمدة 5 دقائق ثم اغلقي النار.

قومي بتصفية الخليط واسكبي الخليط في الأكواب وقدميه على الفور.

طريقته

المشروب الرابع (حليب بالزنجبيل والقرفة)

سَنحتاج في تَحضيره إلى:-

كوب من الحليب السائل.

عود من القرفة.

شريحة من الزنجبيل الطازج.

ملعقة كبيرة من العسل.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم البودرة.

أضيفي الحليب في وعاء وضعيه على النار مع عود القرفة + الزنجبيل + الكركم + العسل مع المزج المستمر.

اتركي المكونات في وعاء على النار لمدة دقائق ثم ارفعيه واسكبيه في أكواب التقديم.

طريقته