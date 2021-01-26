7 نقط ضغط هتساعد على تهدئة الطفل والتقليل من الاحساس بعدم الراحة

كتير من الامهات بيقدروا يعرفوا اذا كان الطفل مريض او حاسس بعدم راحة ، والتدليك الخفيف ممكن انه يساعد في تهدئة الطفل ، لان الاطفال حساسين بشكل خاص للمس الخفيف او علم المنعكسات ، وده اللي بيخلي تحفيز نقط الضغط في القدمين عند الطفل مفيد جدا لصحتة ، دخلي تدليك القدمين في روتينك اليومي مع طفلك وهتشوفي نتايج رائعة جدا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 7 نقط ضغط لتهدئة الطفل وتقليل الاحساس بعدم الراحة.

نقط ضغط لتهدئة الطفل:

1- التسنين:

لو طفلك بيعاني من التسنين ، دلكي الجزء العلوي من اصابع القدم بالراحة ده هيساعد على تخفيف الالم ، النقط المرتبطة بالفك العلوي والسفلي للاسنان موجودة اسفل مفاصل صوابع القدم ، عشان كده الضغط على صوابع الطفل يعتبر علاج طبيعي لألم الاسنان.

2- سيلان الانف:

فرك صوابع الطفل ممكن انه يساعد على التخلص من الزكام ، النقط الرئيسية المرتبطة بالجيوب الانفية موجودة على طرف وسادة الصوباع الكبير للقدم ، عن طريق تدليك المنطقة دي بالراحة ، تقدري تساعدي طفلك في علاج اعراض البرد وآلام الجيوب الانفية.

3- الم الصدر:

لو طفلك بيعاني من احتقان في الصدر ، حاولي تدليك المنطقة الموجودة اسفل صوابعة الوسطى التلاتة ، ممكن تضغطي عليها باستخدام طرف الصوباع الابهام وتدليكها لاعلى واسفل ، ممكن كمان تجربي تلفي صوابع ايديكي الاتنين حوالين قد الطفل والضغط بالراحة على المنطقة بالابهام.

4- الم البطن:

تدليك الجزء الاوسط من قدم الطفل ممكن انه يساعد في علاج التشجنات وعدم الراحة في معدته ، يعتبر التدليك الخفيف على منطقة نص القدم طريقة طبيعية لتخفيف آلام المعدة.

5- عسر الهضم:

التدليك الخفيف لقدم الطفل ممكن انه يساعد كمان على علاج مشاكل الجهاز الهضمي ، جربي اعملي ضغط خفيف على النقطة اللي بتبعد مسافة 4 صوابع عن صوباع القدم الكبير ، ده هيساعد على تخفيف عسر الهضم وآلام المعدة والغثيان.

6- آلام الغازات:

تدليك قدمين الطفل ممكن انه يساعد جدا في تخفيف الغازات ، دلكي النقطة الموجودة بين صوابع القدم الكبيرة والصوباع اللي جنبه ، تدليك النقطة دي هيساعد على تخفيف الغثيان, والقيء, والانتفاخ المسبب للغازات.

7- الامساك:

اظهرت الدراسات ان تدليك القدم ممكن انه يخفف من الامساك ، افركي كعب الطفل بالراحة لو بيعاني من التهاب البطن ، لان الجزء ده من القدم مرتبط بالمعدة وممكن انه يساعد على التخفيف بشكل طبيعي من المشاكل المرتبطة بالامساك.

هل سبق جربتي الطرق دي مع طفلك؟ وهل ساعدتك ولا لا؟

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