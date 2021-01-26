حلو الزبادي اليوناني هو وصفة مختلفة ومثالية للتجديد في الأكلات، لأن كلنا بنزهق من وصفات الحلو التقليدية زي البسبوسة والكنافة والكيك وغيرها، رغم اننا بنحبها وانهم أكلات لذيذة جدا، لكن متعبة في تحضيرها وبتحتاج مقادير وخطوات كتيرة، فلو كنتي بتدوري على التجديد وعايزة صنف حلو سهل تعمليه في دقايق بمكونات بسيطة وفي نفس الوقت يكون لذيذ ومغذي، يبقى المقال ده ليكي.. اعرفي معانا بالفيديو وبطريقة بسيطة ازاي تعملي وصفة حلو الزبادي اليوناني بالمانجو والفراولة

بالخطوات والمقادير.. اعرفي ازاي تعملي وصفة حلو الزبادي اليوناني بالمانجو والفراولة

المقادير اللي هتحتاجيها لتحضير وصفة حلو الزبادي اليوناني

2 كوب زبادي يوناني ، (حوالي 570 جم)

1 كوب مانجو ( حوالي 150 جم) مقطع مكعبات

5 حبات فراولة مقطعة إلى شرائح

نصف كوب جوز هند مبشور (حوالي15 جم)

قشرة ليمونة واحدة مبشورة

الخطوات

امزجي الزبادي اليوناني والمانجو في الكبة او الفود بروسيسور food processor واضربيهم كويس اوي لحد ما يكونوا خليط شبه العجينة الناعمة زي قوام الأيس كريم كده.

بعد كده افردي ورقة زبدة في صينية مسطحة (مالهاش عمق) ووزعي عليها شرائح الفراولة وجوز الهند المبشور وقشر الليمون الحامض.

حطي الصينية عليها كل المكونات في الفريزر ساعتين او اكتر لحد ما تتجمد كويس وكل المكونات تمسك في بعضها وتبقى العجينة اللي حضرناها من الزبادي والمانجو ناشفة وماسكة نفسها.

بعد حوالي ساعتين، طلعيها من الفريزر وقطعيها قطع بالأشكال اللي تحبيها، وقدميها فوراً مع أي عصير تحبيه، وتقدري تحتفظي بالكميات الباقية في الفريزر لأي مدة تحبيها، بس يُفضل مش أكتر من أسبوعين.

اتفرجي معانا على فيديو للوصفة: