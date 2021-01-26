الدكتور محمد عطية ل دوت الخليج: لاتصدقوا هذه الأمور عن الذئبة الحمراء

مرض الذئبة الحمراء يكاد يكون أكثر الأمراض التي ارتبط بها شائعات وأمور مغلوطة، وللوقوف على تلك الأمور وتصحيحها، تواصلنا مع الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة جدة والاستشاري الباطني و الروماتيزم الدكتور محمد عطية، وأفادنا بالتالي..

شائعات عن الذئبة الحمراء:

الذئبة الحمراء مرض يصيب السيدات بشكل أكبر، لارتباطه بهرمون الأستروجين وهو هرمون أساسي لدى المرأة، ولذلك فإنك أكثر الشائعات التي ترتبط بهذا المرض خصت النساء، وسوف نتعرف عليها ونصححها، وهي:

نظرًا لعدم وجود سبب طبي مباشر للإصابة بمرض الذئبة الحمراء، فهنالك شائعات تصفه بأنه نوع من أنواع السحر أو دليل على الإصابة بالعين و الحسد، وهنا نوضح أن المرض هذا له سبب كامن لا يعرف إلا من خلال الفحص السريري والتحاليل الطبية.

تلجأ كثير من السيدات المصابات بمرض الذئبة الحمراء إلى أشخاص غير مؤهلين ولا مختصين ونصفهم نحن بتجار الوهم، وذلك للعلاج بالتركيبات الشعبية والأعشاب، وهنا ننوه أن هذه الأمور يمكن أن تضر المريضة ويمكن أن تفاقم الحالة.

أحد أكثر الشائعات المرتبطة بمرض الذئبة الحمراء دوت الخليج أنه مرض مميت، وأن مريضة الذئبة لا يمكنها الزواج أو الإنجاب، وهنا أنفي تلك الشائعات وأؤكد أن المرض له مراحل ويتفاوت في شدة أعراضه، وقد يكون جدًا خفيف وهي النسبة الأغلب، وقد يكون مميت وهي النسبة النادرة، و 70 إلى 80% من الحالات الحمد لله نستطيع التحكم بها.

وأضيف: السيدة المريضة بالذئبة الحمراء تستطيع الزواج ويمكنها أن تمارس حياتها الطبيعية بكل تفاصيلها وعليها فقط أن تلتزم بالعلاجات.

أما بالنسبة للإنجاب فالمريضة تسطيع الحمل لكن بشروط أهمها أن يكون المرض لديها خامل لمدة 6 أشهر، وتتوقف عن تناول الأدوية حيث يمكن تؤثر على صحة الجنين أو تسبب تشوهات خلقية، بالإضافة إلى استشارة الطبيب المختص والمتابعة معه.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.