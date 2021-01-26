طرق الوقاية من الجلطة الدموية، دوت الخليج مجموعة من الأمور التي من المهم تطبيقها لمنع تحول الدم من حالته الطبيعية السائلة إلى الحالة الصلبة، مما يشكل خطر على الصحة ويهدد الحياة، كما أن للجلطات أسباب متعددة نتعرف عليها في التالي:

أسباب الجلطات الدموية:

ذكر موقع "الاستشاري" مجموعة من الأمور التي تسبب الجلطات الدموية، وهي:

مرض تصلب الشرايين.

مرض السكري.

الإصابة بالرجفان الأذيني.

الحمل كونه يزيد من كميّة الصفائح الدموية وعوامل التخثّر في الدم.

الخضوع للعمليات الجراحية.

الأمراض السرطانية.

حبوب منع الحمل.

قلة النشاط البدني.

نظام الغذاء غير الصحي.

اضطرابات تجلط الدم الوراثية.

التدخين.

طرق الوقاية من الجلطة الدموية:

السيطرة على المرض المسبب.

من المهم ارتداء الملابس والجوارب والملابس الداخلية الفضفاضة.

شرب الماء بكميات كافية يوميًا.

رفع أسفل السرير قليلًا فوق مستوى بقيّته.

رفع القدمين فوق مستوى القلب من وقت إلى آخر.

ممارسة الرياضية باستمرار.

تجنب الجلوس المطول.

حماية القدمين من الصدمات والجروح وعدم ثنيهما.

عدم وضع وسائد تحت الركبتين.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على الوزن الصحي.

أعراض الجلطة الدموية:

الجلطات الدموية نوعين:

الجلطات الوريدية العميقة: التي تحدث في أحد أوردة الجسم العميقة وتحدث غالبًا في الساقين أو الذراعين. وأعراضها:

التورّم و الألم في الساق أو الذراع المصاب.

تغيير لون الجلد إلى اللون الأزرق أو الأحمر.

سخونة الساق أو الذراع المصابة بالجلطة.

الجلطات الشريانية: التي تتكون فجأةً في أحد الشرايين وتهدّد الحياة. وأعراضها:

قصر مفاجئ في النَّفَس.

ألم الصدر الحاد.

تسارع نبض القلب.

السعال المفاجئ المصحوب بمخاط مخلوط بالدم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.