مكون طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد ضعيه يومياً وسيصبح الشعر حرير

من أكثر المشكلات التي تشغل كثير من الفتيات هي مشكلة الشعر الخشن أو المجعد، حيث تسعى كلا منهم إلي التخلص من الشعر الخشن والحصول علي شعر ناعم وجذاب، وذلك من خلال طريقتين وهما إستخدام المنتجات الكيمائية واستخدام الوصفات الطبيعية، وعند إستخدام المنتجات الكيمائية للشعر الخشن فإنه يؤدي إلي تنعيم الشعر ويظل تأثيرة بالشعر إلي مدة طويلة.

وذلك لا بد من اتباع عدة نصائح للمحافظة على الشعر بعد فرده ومنها غسل الشعر بالشامبو وبعد ذلك بالبلسم ثم نقوم بغسله بالماء البارد، وقص الشعر كل فترة لكي نسمح بنمو الشعر ويجعله صحي وغزير، ويجب تناول الأغذية التي توجد بها نسبة عالية من البروتين والفيتامينات، لا بد من نظافة الشعر وتجفيفه جيدا لأن هذا يؤدي إلي تلف الشعر، ولكن عند استخدام الوصفات الطبيعية قد تؤثر علي الشعر أيضا وتجعله ناعما ولكن لا يوجد تأثيرها علي الشعر لمدة طويلة.

فرد الشعر الخشن أو المجعد

حيث أن الشعر الخشن يعتبر كابوس بالنسبة لكل فتاة تريد التخلص منه، وتمتلك بشعر ناعم، ويتم فرد الشعر أيضا باستخدام المكواة الكهربائية أو الكيراتين، وكل هذه الاستخدامات تؤدي إلي تلف الشعر لكن في البداية تعمل علي تنعيم الشكل بشكل مميز، ومع كثرة الإستخدام يلحق ضرر بالشعر، ويوجد أيضا بعض أنواع الكريمات المفيدة لتنعيم الشعر وفرد الشعر المجعد.

والي جانب هذا لا بد من الاهتمام بالشعر والعناية به جيدا لأنه يعطي للفتاة جمال مميز، لذلك تقوم كل فتاة بالبحث عن أفضل الأشياء لفرد الشعر وتنعيمة لأن الشعر الناعم والجذاب يعتبر من صفات المرأة الجميلة، حيث توجد عدة خلطات طبيعية تساعد علي فرد الشعر الخشن والمجعد ويصبح الشعر ناعم بعد استخدامها.

وصفة فرد الشعر الخشن بزيت الزيتون

زيت الزيتون يساعد زيت الزيتون في الحصول علي شعر جميل وصحي وناعم وذلك من خلال تدليك زيت الزيتون علي الشعر، حيث يوجد أنواع أخري من الزيوت غير زيت الزيتون ومنها زيت الجوجوبا، وزيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت اللوز وإضافة الزعتر إليهم، وكل هذا يساعد الشعر بشكل طبيعي دون الحاجة إلي إستخدام المنتجات الكيميايية، فيمكن خلط نوعين أو ثلاثة من هذه الزيوت ووضعها علي الشعر للحصول علي النتيجة المطلوبة حول جميع مشاكل الشعر.

المكونات:- زيت الزيتون.

طريقة التحضير:-