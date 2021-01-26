ليالي لبنان الشهيه بأسهل طريقة وأطيب طعم وناجحة جدا فى خمس دقائق والطعم رهيب

طريقة عمل ليالي لبنان ليالي لبنان من أشهر أنواع الحلويات، ويعرف أيضًا باسم حلوى السميد أو ليالي الشام أو ليالي حلب أو المحلاية، ويختلف الاسم على حسب المكان ولكن لا تختلف طريقة التحضير، فهو نفس طبق الحلوى ويتم إعداده بنفس الطريقة ونفس المكونات، ويعتبر هذا النوع ومن الحلوى من الأطباق الشهية السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسرعة، ويكثر تناول هذا الطبق الشهي في الصيف أكثر من الشتاء لأنه عبارة عن حلوى باردة.

طريقة عمل ليالي لبنان:-

المقادير:-

5 أكواب لبن سائل.

كوب كبير سميد.

فنجان سكر ناعم.

ربع فنجان من جوز الهند الناعم.

فنجان فستق حلبي.

نصف فنجان ماء زهر.

نصف كوب من القشطة.

ربع كوب من المكسرات.

مقادير الشربات:-

كوب ماء.

كوب ونصف سكر أبيض.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة ماء زهر.

طريقة التحضير:-

نحضر وعاء كبير ونضع به السميد ونضيف له اللبن والسكر ونقلبهم معًا جيدًا، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي، مع الحرص على التقليب المستمر.

نقوم بإضافة جوز الهند إلى الوعاء ونقلب قليلاً، ثم نضيف ماء الزهر لوعاء السميد ونقلب بشكل جيد.

ثم نسكب ثلثي هذا الخليط في طبق كبير للتقديم، ونحرص على أن يكون سمك الخليط حوالي 1 سم فقط.

ثم نضع الفستق إلى الكمية المتبقية من الخليط، ثم نوزعه على الكمية التي قمنا بوضعها في الطبق.

ثم ندخل هذا الطبق إلى الثلاجة ونتركه لمدة لا تقل عن أربع ساعات حتى يتماسك قليلاً.

ثم نخرج الطبق من الثلاجة ونضع طبقة رقيقة من القشطة على الوجه، ثم نضيف المكسرات فوق طبقة القشطة.

وبذلك يكون طبق ليالي لبنان جاهز للتقديم مع الشربات أو عسل النحل.

لتحضير الشربات نحضر وعاء مناسب ونضع به الماء والسكر ونضعه على نار متوسطة ونقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

ننتظر حتى يغلي الخليط ثم نخفف النار ونترك الخليط على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

نضيف ماء الزهر والليمون ونقلب جيدًا، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.