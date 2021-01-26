تحضير العجينة القطنية الهشة في المنزل مثل المخابز للتمتع بمذاق لذيذ ورائع

تم تصنيف المعجنات على أنها أكثر الوجبات المفضلة لدى الجميع بنسبة 99% على مستوى العالم وتكاد تكون من الوجبات الوحيدة التي يجمع عليها جميع الناس من الكبار والصغار ويكثر تناول المعجنات في الصباح بجانب كوب من الشاي أو الجبن وكذلك يمكنها أن تحل كوجبة للعشاء ويعتبر الشئ المميز في تناول المعجنات أنها صالحة لجميع الأوقات ولا تسبب أيّ أثر سلبي على الأمعاء بالعكس فهي مليئة بالفيتامينات التي تمد الجسم بالفوائد اللازمة ويختلف تشكيلها من مكان لمكان آخر فالبعض يفضلها بالحشو والبعض الآخر يفضلها بدون الحشو ولكن يتفق الجميع أنها في جميع الأوقات لذيذة المذاق وشهية، تنفرد المعجنات كوجبة مميزة عن معظم أصناف الطعام الأخري حيث تمتلك مذاق لا يقاوم ومميز بالنسبة للجميع كما أنها وجبة مريحة بمعنى أنها تصلح في الصباح أو المساء وخفيفة على المعدة ويتم الإبداع في إعدادها من مطبخ لآخر حيث يفضل البعض أن تكون المعجنات تحتوي على حشو من الحلويات أو الشوكولاتة أو المكسرات أو العجوة وتختلف الحشوة من شخص لآخر حسب الرغبة مما يُعطيها مذاق رائع ولذيذ.

طريقة عمل العجينة القطنية الهشة في المنزل

كما أنها يكثر توافرها في المطاعم والمخابز الخارجية وبطرق عديدة شهية يحبها الأطفال وطلاب الجامعات ويرغبون بها بإستمرار لذلك تحب معظم الأمهات التأكيد من جودة التحضير في المنزل لذلك تبحث الأمهات عن طرق إعداد وتحضير المعجنات في المنزل لإرضاء رغبات الأبناء لذلك نعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير العجينة القطنية الهشة، وبعد الآن يمكنك قول وداعاً لشراء المعجنات من الخارج سواء المحلات أو المخابز خاصةً في تلك الظروف المثيرة للقلق بشأن أزمة فيروس كورونا وانتشار الوباء لذلك ننقل لكم طريقة تحضير العجينة القطنية الهشة في المنزل بسهولة وبمكونات من المطبخ الخاص بك دون تكلفة يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

مكونات العجينة القطنية:

كوبان من الدقيق شديد النعومة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من حليب البودرة.

ملعقتين من الزبدة.

كوب من الماء الدافئ ويمكن الزيادة حسب الحاجة.

رشة ملح.

نبدأ بتجهيز الخميرة أولاً ونقوم بوضعها في وعاء به كوب من الماء ثم نضع السكر ونتركه جانباً. نقوم بوضع كلاً من الدقيق وباقي المكونات من البيكنج باودر ونقلبهم. ثم نقوم بوضع الزبدة بحيث تكون سائلة ونبدأ بالعجن بإستخدام الأيد بحيث يتشرب الدقيق الزبدة بشكل كامل. وبعد ذلك نسكب خليط الخميرة ونستمر بالعجن جيداً لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تصبح العجينة هشة وبعد ذلك نقوم بوضع غطاء على حلة العجن. ونترك العجينة لمدة ساعة وبعد ذلك نبدأ بتشكيل العجينة إلي قطع صغيرة أو دوائر أو شرائح طويلة ويمكنك حشو العجينة أو تركها فارغة. ثم نقوم بوضعها في الفرن الذي سبق تسخينه لمدة لا تزيد عن عشر دقائق حتى تصبح ناضجة. وبعد ذلك نتركها حتى تبرد ونقوم بتقديمها للتناول بجانب كوب من الشاي أو حسب الرغبة.

طريقة تحضير العجينة القطنية

ملحوظة:

يمكنك إعداد كمية أكبر من المعجنات عن طريق مضاعفة المكونات وتحضيرها بسهولة.