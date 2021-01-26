عجينه واحده سحريه لجميع انواع المخبوزات والعيش والبيتزا والفطائر هشه وخفيفه زى القطن

عجينه واحده سحريه لجميع انواع المخبوزات أحيانًا نرغب في عمل نوع معين من المعجنات، حيث أنها من الأكلات التي يمكن تناولها كوجبة إفطار، ولكن تكون الفكرة في حد ذاتها صعبة، وذلك بسبب عدم معرفة طريقة سهلة وناجحة لعمل العجينة السحريه لجميع المخبوزات، مما يؤدي إلى فشل المعجنات في معظم الأوقات، ولذلك نقدم لكي طريقة سهلة جدًا لعمل عجينة سحرية تصلح لكل أنواع المعجنات والمخبوزات، والحصول على نتيجة مدهشة ومخبوزات هشة مثل القطن من خلال خطوات بسيطة وفي وقت قصير. عجينه واحده سحريه لجميع انواع المخبوزات عجينه واحده سحريه لجميع انواع المخبوزات المقادير:- كوبين من الماء الدافئ.

كيلو من الدقيق الأبيض (متعدد الأغراض).

ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الجافة.

100 جرام من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح الناعم.

ملعقتين كبيرتين من الزيت. طريقة التحضير:- في وعاء كبير نضع الماء الدافئ مع كوب من الدقيق ونقلبهم معًا جيدًا، ثم نضع الوعاء على نار هادئة.

نستمر في التقليب حتى نحصل على خليط شبه متماسك، ثم نضع هذا الخليط في طبق حتى يبرد تمامًا.

ثم نضع الخميرة الجافة في ربع كوب من الماء الدافئ ونخلطهم معًا بشكل جيد، ونقوم بتغطية الكوب ثم نتركه جانبًا حتى تتفاعل الخميرة.

في وعاء مختلف نقوم بوضع الكمية المتبقية من الدقيق، ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق الذي قمنا بإعداده مسبقًا.

ثم نقوم بإضافة الزبادي البيكنج بودر والزيت والملح والكمية المتبقية من السكر وخليط الخميرة.

ثم نبدأ في إضافة الماء شيئاً فشيء ونعجن كل المكونات معًا بشكل جيد لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم نضع كمية زيت بسيطة فوق العجينة ونضعها في وعاء عميق مدهون بالزيت، ثم نغطيها باستخدام كيس نايلون.

ونضعها في وعاء عميق مدهون بالزيت، ثم نغطيها باستخدام كيس نايلون. نترك العجينة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف حتى ترتاح وتختمر ويتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة السحريه بشكل جيد نقوم بإخراج الهواء منها، ثم نقوم بوضع كمية بسيطة من الدقيق على سطح نظيف حتى لا تلتصق العجينة.

بشكل جيد نقوم بإخراج الهواء منها، ثم نقوم بوضع كمية بسيطة من الدقيق على سطح نظيف حتى لا تلتصق العجينة. نقوم بتقسيم العجينة إلى عدة قطع واستخدامها لعمل أي نوع من أنواع المخبوزات. طريقة التحضير:-

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