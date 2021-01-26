ماسك غير مكلف لتبييض الوجه والتخلص من الحبوب بسرعة جربي ولن تندمي

إن الحصول على بشرة خالية من آثار الحبوب، والشوائب أمر ممكن، ولكن مع بعض العناية، والمواظبة على العديد من الخطوات، من تقشير، وتنظيف، وترطيب البشرة، مع استخدام عدة خلطات، خاصة المكونة من مواد طبيعية متوفرة، والتي يمكنها مساعدتك في الحصول على بشرة صافية، وخالية تمامًا من الشوائب.تبييض البشرة وإزالة آثار الحبوب بمكونات طبيعية
يتم تفتيح البشرة من الطبيعة بدون تكاليف عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية، على الرغم من أن نتائجها غير سريعة نسبيًا ولكن مع الوقت ستلاحظين نتائج رائعة، وفيما يلي بعض الماسكات المناسبة لكِ لتفتيح البشرة، وعلاج الحبوب بمُكونات طبيعية، فعالة، وآمنة، عن طريق بعض الأقنعة مثل، ماسك الزبادي والعسل:
- يعتبر العسل من المطهرات الطبيعية للبشرة، والتي تعمل بشكل كبير على تقشيرها، وتطهيرها من الجراثيم، والميكروبات المسببة بشكل رئيسي لظهور الحبوب.
- الزبادي به حمض اللاكتيك، والذي بدوره يقوم بتنظيف، وتفتيح للبشرة مع بعض الخصائص المضادة للميكروبات، وبعض الجراثيم.
- ملعقة عسل كبيرة.
- ملعقة زبادي كبيرة.
طريقة تحضير القناع
- يتم خلط العسل مع الزبادي جيدًا حتى يصبح المزيج متجانسًا.
- يدهن الخليط على البشرة جيدًا، وخاصًا المناطق التي تحتوي على حبوب.
- يترك الخليط على البشرة مدة نصف ساعة تقريبًا، بعد ذلك نغسل البشرة بالماء البارد.
- يمكنكِ تكرار الماسك يوميًا؛ للحصول على أفضل النتائج في مدة قصيرة.
يُعتبر الخيار منذ العصور القديمة معروفًا لدى العديد من السيدات بأنه يمثل تونر طبيعي، كما أن الخيار له خصائص مهدئة للبشرة، ويحتوي ايضًا على العديد من الخصائص المبيّضة، وكذلك يعتبر الكركم من المقشرات الطبيعية، حيث يعمل على إزالة الخلايا الميتة لجعل البشرة تبدو افتح، وأنقى، وهذا لأنه يحتوي على بعض المواد المضادة للالتهاب، وفيما يلي مكونات الماسك:
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- نصف حبّة خيار.
الطريقة الخاصة بالتحضير:
- عليكِ تقشير الخيار جيدًا و ذلك حتى يسهل هرسه، ثم ضعي نصف حبة الخيار المقشرة مع الكركم في الخلاط حتى تمام التجانس.
- يتم وضع الخليط المتجانس على الوجه، ويترك لمدة نصف ساعة تقريبًا، يتم غسل الوجه بعد ذلك بماء بارد.
- لنتائج افضل يمكنكِ استخدام هذا الماسك ثلاثة أيام في كل أسبوع.
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