تحويل كوب واحد من الحليب لكريم شانتيه زى الحلوانى بطعم احلى من الجاهز

تحويل كوب واحد من الحليب لكريم شانتيه زى الحلوانى تعتبر الكريمة شانتية من أهم المكونات المستخدمة لصنع أطباق متنوعة من الحلويات، ونزين الكيك وحشوه وتغطيته، مما يجعلنا حريصين على شرائها بصفة متكررة من المحلات، على الرغم من أنه بإمكانك القيام بها في المنزل بطريقة لا تحتاج منك الكثير من الوقت ولا الجهد وبأقل تكلفة، فتعلمي معنا اليوم من مطبخنا المتميز والذي يتسم بتقديم الكثير من الأطباق المتميزة سواء حلويات أو أطباق رئيسية، واليوم سوف تتمكني من تحويل كوب واحد من الحليب السائل لكريمة شانتيه متعددة الاستخدامات، وبقوام ومذاق أفضل من الجاهز.

تحويل كوب واحد من الحليب لكريم شانتيه

سوف نوضح لكم كيفية تحويل كوب واحد من الحليب لكريم شانتيه لتستخدميها لأغراض متعددة من خلال القيام بالآتي:

كوب من الحليب.

ملعقتين من السكر البودرة.

ملعقة من الجلاتين.

القليل من الفانيليا.

ربع كوب من الماء الفاتر.

المكونات:طريقة تحضير الكريم شانتيه: