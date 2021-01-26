تحويل كوب واحد من الحليب لكريم شانتيه زى الحلوانى بطعم احلى من الجاهز

تحويل كوب واحد من الحليب لكريم شانتيه زى الحلوانى تعتبر الكريمة شانتية من أهم المكونات المستخدمة لصنع أطباق متنوعة من الحلويات، ونزين الكيك وحشوه وتغطيته، مما يجعلنا حريصين على شرائها بصفة متكررة من المحلات، على الرغم من أنه بإمكانك القيام بها في المنزل بطريقة لا تحتاج منك الكثير من الوقت ولا الجهد وبأقل تكلفة، فتعلمي معنا اليوم من مطبخنا المتميز والذي يتسم بتقديم الكثير من الأطباق المتميزة سواء حلويات أو أطباق رئيسية، واليوم سوف تتمكني من تحويل كوب واحد من الحليب السائل لكريمة شانتيه متعددة الاستخدامات، وبقوام ومذاق أفضل من الجاهز.تحويل كوب واحد من الحليب لكريم شانتيه
سوف نوضح لكم كيفية تحويل كوب واحد من الحليب لكريم شانتيه لتستخدميها لأغراض متعددة من خلال القيام بالآتي:المكونات:
- كوب من الحليب.
- ملعقتين من السكر البودرة.
- ملعقة من الجلاتين.
- القليل من الفانيليا.
- ربع كوب من الماء الفاتر.
- نقوم بإذابة الجلاتين في الماء بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات، ومن ثم نقوم بوضع الخليط في الميكروويف لمدة لا تتجاوز 15 ثانية، من ثم يخرج الجلاتين والماء من الميكروويف ويترك جانباً حتى يبرد.
- في إناء أخر عميق نقوم بوضع الحليب ويضاف له الفانيليا والسكر والجلاتين بعد إذابته في الماء، نقوم بتقليب المكونات معاً حتى أن تتجانس بشكل جيد.
- يترك الخليط لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ومن ثم ننصح باستخدام المضرب الكهربائي للقيام بخفق المكونات معاً بشكل جيد ونحصل على القوام الكريمي الكريمة المرغوب بها.
- توضع في الثلاجة لعدة دقائق حتى تتماسك، ومن ثم تخرج وتستخدم للكثير من الأغراض وتزين الكيك والتورتات والكب كيك وغيرها كما تفضلين، ونضمن لكي الحصول على طعم الجاهز وأفضل لأنك أصبحت تضمنين جودة المكونات المستخدمة.
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