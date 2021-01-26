طريقة عمل اصابع التمر الهشه بالصور والخطوات

طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم، من الاكلات الشهية والمحببة والتي تقدم في المناسبات واعياد الميلاد ويعتبر السمسم من أفضل الأطعمة والحلويات التي يمكن أن نقوم بتناولها وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والبروتينات، إلى التي نحتاجها دائما لكي يحصل الجسم على الفائدة الكبرى كما أن التمر يعتبر علاج لعدة مشاكل فى الجسم بالإضافة إلى السمسم فهو يساعد على الهضم، ويعمل على تقليل الشهية، لذا سوف نقوم اليوم بعمل اصابع التمر بالسمسم والتي تكون هشه بطعم رائع ومميز. مكونات أصابع التمر بالسمسم:’ نحضر بيضة واحدة، ولكن يجب أن تكون كبيرة الحجم.

كمية قليلة من الفانيليا.

كوب من الحليب.

ربع كوب من السمسم. طريقة التحضير والاعداد: ابدئي بتحضير وعاء لتحضير المكونات، وضعي كمية من السكر والخميرة الفورية .

ويمكنك ايضا أن تقوم باضافة كوب من الماء الدافئ لابد من امتزاج هذه المكونات بشكل جيد حتى يتفاعلون.

يمكنك أن تقومي بوضع اناء اخر وتضيفي في البيكنج باودر والدقيق والملح والفانيلا.

دمج هذه المكونات الجافة بشكل جيد.

ثم يمكننا أن نقوم بعمل حفرة صغيرة في وسط هذا الدقيق.

ونبدا باضافة كوب الخميرة والقليل من السمن.

ونبدا بعد ذلك بتقليب هذه المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة.

نبدأ بتحضير العجينة ونتركها لمدة 10 دقائق لكي تختمر ولكن يمكننا أن نقوم بأخذ قطعة من العجين ونفردها شكل اسطوانات.

نقوم بوضع أصابع العجوة ، وأن نقوم بلف العجينة مرة ثانية.

ونضع على الوجه للعجينة البيضاء المخفوقة بكمية بسيطة من الزيتون.

ونقوم باضافة السمسم و نلف العجينة، مرة ثانية.

تترك هذه العجينة في صاج أو الصينية المدهونة، بالزبدة، وذلك لمدة 10 دقائق لكي تزداد حجمها مره ثانية.

يمكننا الآن أن نقوم باضافة وإدخال هذه الصينية داخل الفرن.

نترك أصابع التمر بالسمسم في الفرن لمدة تتراوح ما بين 10 الى 15 دقيقة.

ثم نقوم باخراجها والتأكد منه منها.

ثم يمكننا أن نقوم بتقديمها وتناولها بجانب الشاي، أو القهوة في كل صباح.

ويمكن أن نضع في اللانش بوكس لأطفالنا.

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