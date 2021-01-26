طرق فرد الشعر بالنشا للحصول علي شعر ناعم بوصفة طبيعية بدون ضرر للشعر

طرق فرد الشعر بالنشا هي من الطرق القديمة التي تلجأ إليها السيدات والفتيات في فرد الشعر بمادة طبيعية وغير مكلفة توجد داخل كل منزل دون الحاق الضرر بالشعر كباقي المواد الكيميائية المتداولة التي تعمل علي فرد الشعر ولكن تؤدي إلي تساقط الشعر في النهاية، ومن المعروف أن النشا يحتوي علي كمية عالية من البروتين الذي يساعد في نمو الشعر بطريقة طبيعية، ويستخدم النشا في العديد من الوصفات وبطرق مختلفة للشعر لأنة يعمل علي فرد الشعر وترطيبه وتقليل التساقط و الهشيان في الشعر.

طرق فرد الشعر بالنشا

من خلال هذا المقال يمكنك التعرف علي طرق تطويل الشعر في أسبوع بوصفات طبيعية من داخل المنزل ، الوصف الأولي هي كالتالي:

1- استخدام النشا والبيض

يتم وضع عدد 2 ملعقة كبيرة مع النشا بالإضافة إلي 2 من بياض البيض، حيث يحتوي يعد بياض البيض علي نسبة عالية من البروتين وهو المكون الأساسي للشعر ، كما يساعد البيض علي فرد الشعر بنسبة كبيرة كما يساعد علي زيادة نمو الشعر و تقوية الجذور و البصيلات حيث يتغلغل البروتين الذي يوجد في بياض البيض بسهولة إلي البصيلات مما يعمل علي الحصول علي التغذية اللازمة للشعر، ما يعمل علي ترطيب الشعر بطريقة جيدة مما يزيد من نعومة الشعر وطريقة الاستخدام هي كالتالي:

يتم وضع 2 ملعقة من النشا مع 2 بياض البيض ويتم خلط المزيج جيداً للحصول علي مزيج متماسك قليلاً.

يتم غسل الشعر جيداً للتخلص من الزيوت العالقة بالشعر.

يتم توزيع الماسك علي فروة الرأس وعلي الشعر جيداً مع التدليك بضع دقائق.

يترك الماسك لمدة ساعه كاملة ثم يغسل جيداً بالماء الفاتر.

2- وصفة النشا وجوز الهند

يتم وضع 3 ملاعق كبيرة من النشا مع 4 ملاعق من زيت جوز الهند الأصلي حتي يتجانس الماسك للحصول علي ماسك كريمي ويتم غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر و الصابون الطبي حتي يتم التخلص من جميع الزيوت العالقة بالشعر، ويتم توزيع الماسك علي الشعر ويترك لمدة نف ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر ويمكن استخدام الماسك من 4 إلي 5 مرات خلال الشهر وستلاحظين الفرق.