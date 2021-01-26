سر الهنديات فتاة هندية تعطيك خلطات رائعة لتطويل الشعر وتكثيفه ومنع تساقطه نهائيا فى اسبوع

خلطات رائعة لتطويل الشعر وتكثيفه ومنع تساقطه يعتبر الشعر القصير والمجعد من الأمور المزعجة والغير مألوفة بالنسبة لكل امرأة، ولذلك تبحث كل امرأة عن طرق ووصفات هندية لتطويل الشعر، وذلك لأن النساء في الهند يتمتعن بشعر طويل وناعم مثل الحرير، وإن لم تكن الوراثة سبب أساسي لذلك لطول شعرهن، فتقوم المرأة في الهند بالاهتمام والعناية بشعرها، مما يجعله طويل وناعم وصحي أيضًا، ومن خلال السطور القادمة سنعرض لكي سيدتي أهم وأنجح الوصفات الهندية لتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر. خلطات رائعة لتطويل الشعر وتكثيفه ومنع تساقطه خلطات رائعة لتطويل الشعر وتكثيفه ومنع تساقطه مكونات الوصفة:- 6 فصوص من الثوم المفروم.

كوب زيت زيتون.

كوب زيت ثوم. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء مناسب ونضع به كل المكونات ونخلطها معًا بشكل جيد.

ثم نحضر علبة من الزجاج ونضع بها هذا الخليط السحرى لتطويل الشعر ونغلقها بشكل محكم، ثم نضع العلبة في مكان مظلم وجاف.

ونغلقها بشكل محكم، ثم نضع العلبة في مكان مظلم وجاف. ثم نترك العلبة مغلقة تمامًا لمدة لا تقل عن عشر أيام متواصلة.

بعد مرور الوقت المحدد نقوم باستخدام الخليط لتطويل الشعر للركب من خلال وضعه على فروة الرأس والشعر بالكامل مع التدليك برفق.

من خلال وضعه على فروة الرأس والشعر بالكامل مع التدليك برفق. ثم نغطي الرأس باستخدام مشمع الاستحمام ونترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر.

نقوم بتكرار هذه الوصفة يومياً في أول أسبوع، ثم نستخدمه بعد ذلك 3 مرات فقط أسبوعياً وبعد مرور 3 أسابيع نقوم باستخدام الخليط مرة واحدة شهرياً. القرنفل والورد المجفف لتطويل وتنعيم الشعر:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-القرنفل والورد المجفف لتطويل وتنعيم الشعر:- مكونات الوصفة:- 8 ورقات ورد مجفف.

4 حبات قرنفل.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ربع ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

ملعقة ونصف من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ربع ملعقة كبيرة بودرة حناء. طريقة التحضير والاستخدام:- نحضر وعاء ونضع به كل المكونات السابقة ونخلطها معًا بشكل جيد، ثم نضع الوعاء على حمام بخار على نار خفيفة.

ننتظر حتى تسخن المكونات جيدًا، ثم نقوم بتصفيتها ونضع الخليط المصفى في زجاجة داكنة اللون ومعقمة.

ثم نرج الزجاجة بشكل جيد قبل الاستخدام، وندهن الشعر بداية من المنبت وحتى أطراف الشعر.

ثم نغطي الشعر ونترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف، ثم نغسل الشعر بالطريقة التقليدية.

نقوم بتطبيق هذه الطريقة مرتين أسبوعياً لمدة شهرين على الأقل حتى نلاحظ نتيجة واضحة. طريقة التحضير والاستخدام:-

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