تفتيح فوري لليدين.. في عشر دقائق احصلي على يدين فاتحتين وناعمتين كبشرة الأطفال مهما كانت درجة خشونتهما

تفتيح فوري لليدين ، الكثير منا يتعرض لمواقف طارئة ويضطر لحضور مناسبات مفاجئة يكون غير مستعد لها، لهذا نجد أغلب النساء تبحثن عن تفتيح سريع وبشكل فوري لليدين، وسنعرض لكم من خلال هذا المقال طرق سريعة وفعالة جدا في الحصول على يدين ناعمتين وفاتحتين في مدة قصيرة وهذه الطرق والوصفات طبيعية تماماً فنحن هنا نبحث عن سلامتك أيضًا من أي مواد كيميائية ضارة قد يكون لها أثر سلبي سيئ على يديكِ.

تفتيح فوري لليدين

هناك بعض المكونات الطبيعية والمتوفرة في كل بيت لديها فاعلية عالية في تفتيح لون اليدين كما أنها تحتوي على عناصر معدنية هامة للبشرة بوجه عام ومن هذه المكونات ما يلي:

الكركم: من أهم المكونات التي لها فوائد غذائية عديدة فهو يحتوي على فيتامينات هامة للبشرة وللجسم بشكل عام ولكن الكثير منا يجهل فوائدة وقدرته الهائلة في التفتيح.

حيث يمكنك خلط ملعقة واحدة كبيرة من الكركم مع ملعقة أو اثنين من الحليب حسب ما يناسبها وبعدها يوضع الخليط المتجانس على اليدين كماسك وبعد أن يجف يتم فركه برفق وغسل اليدين بالماء الفاتر، وتستخدم هذه الطريقة يوميا أو أربع مرات أسبوعيا وستلاحظي النتيجة الفورية من أول استخدام.

الليمون لتبييض اليدين

نحن جميعا نعي تماماً أهمية الليمون وفائدة العديدة في الطعام، ولكننا نجهل فوائدة للبشرة فهو من أكثر المكونات الفعالة بشكل كبير في تفتيح البشرة ونضارتها، ويتم استخدامه مع زيت الزيتون والجلسرين لمنح تفتيح فوري لليدين .

حيث يتم وضع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقتين صغيرتين من الجلسرين وخلطهم جيدا، وبعدها يمكنك تدليك اليدين بهذا الخليط بعد غسلهما بالماء الفاتر وستلاحظي الفرق في النضارة وفي إزالة الطبقة الميتة من الجلد.