بسكوت الشوفان هوب نوب لمتبعي الحمية الغذائية علي طريقة نادية السيد

بسكوت الشوفان هوب نوب هو من ألذ نواع البسكوت المنتشر في دول أوروبا، يمكن إعداد هذا النوع من البسكويت عن طريق الشوفان كما يمكنكم استخدام دقيق القمح الكامل، البسكويت طريقة إعداده سهلة ومحببة لدص الكبار و الصغار ويمكن نزين وحدات البسكويت باستخدام الشكولاتة البنية والبيضاء ليستمتع بها جميع أفراد أسرتك، ومن المعروف أن الشوفان يحتوي علي نسبة عالية من الألياف و البروتينات التي تعمل إمداد الجسم بالعديد من الفوائد مع الإحساس بالشبع لفترات طويلة لذا جميع متبعي الحميات الغذائية يفضلون استخدام الشوفان كوجبات أساسية أو لاستخدامها في صنع الحلوي بطرق مختلفةـ، كما يعمل الشوفان علي المحافظة علي الجهاز الهضمي ومنع امتصاص المواد الدهنية التي توجد بالطعام، ومن خلال المقال سنتعرف علي مكونان البسكويت وطريقة الأعداد.

بسكوت الشوفان هوب نوب

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة عمل حلويات بادرة بدون فرن، أما عن مكونات البسكويت هي مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل ، وإعداد هذا النوع من البسكويت لا يحتاج إلا استخدام 5 مكونات فقط وهي كالتالي:

120 حرام من الزبد ، نص كوب + 1 ملعقة كبيرة من الزبدة .

90 جرام من السكر، نص كوب من السكر الباودر ويمكن استخدام سكر الخاص بالدايت كما يمكن الاستغناء عن السكر نهائياً.

1عدد 1 ونصف ملعقة من العسل الأبيض ويمكن استبدال العسل الأبيض” سيرب” البان كيك.

155 جرام من الشوفان ، عدد 1 ونصف كوب من الشوفان السريع أو الشوفان المطحون .

90 جرام من الدقيق الكامل، ثلثي كوب من دقيق القمح الكامل .

في بوله يتم وضع الزبد مع السكر ويتم التقليب جيداً حتي يصبح القوام هشاً.

بتم وضع ملعقة ونصف من العسل الأبيض إلي الزبد و السكر مع التقليب بشكر جيد.

يتم وضع كوب ونصف من الشوفان وثلثي كوب من الدقيق مع البكينج صودا وتقليب العجين بشكل جيد حتي يتكون عجين متماسك يمكن تشكيلة بسهولة.

قي حالة أن كان العجين صلباً يمكن وضع ملعقة من الزبد إلي العجين مع الاستمرار في العجن .

يتم تشكيل العجين في قوالب مستديرة صغيرة “قطاعات الكوكيز” يتم وضعها في صينية بالفرن .

يدخل الفرن علي درجة حرارة 175 لمدة 10 دقائق فقط.

لا يتم تحريك البسكويت إلا بعد أن يبرد تماماً .

يتم تزيين وحدات البسكويت بالشكولاتة الدارك أو النوع المحبب لديكم .

ويتم وضع الشكولاتة البيضاء في كيس الحلواني وتوزع علي الوجه.

يقدم مع كوب من القهوة أو من الشاي.

بسكوت الشوفان هوب نوب وطريقة الإعداد

وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم طريقة تحضير ألذ أنواع لبسكويت علي طريقة نادية السيد نرجوا نرجو أن يكون قد نال إعجابكم.