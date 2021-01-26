وصفات لتخسيس الكرش والأرداف وترفع مستوى الحرق بالجسم بشكل آمن وسريع

لطالما بحث الناس عن طرق لإنقاص الوزن الزائد من الجسم، وتعددت الطرق لهذا الامر، وهناك وصفات لتخسيس الكرش والأرداف والتخلص من الدهون المتراكمة بالجسم بشكل آمن وسريع، تعتمد بشكل كامل على مواد طبيعية ومضمونة،ومتواجدة ايضا في كل منزل ومتوفرة في جميع محالات البقالة والعطارة، وسوف نوضح في نقاط مبسطة مكونات كل وصفة لتساعدكم على التخلص من الكرش والأرداف والدهون الغير مرغوب فيها وتخسيس الجسم بشكل كامل.

وصفات لتخسيس الكرش والأرداف

الوصول الى جسم مثالي خالي من الديفوهات، بات حلم الكثير من الناس ولطالما كثرت انظمة الرجيم وايضا انتشرت وبكثرة الادوية التي يتم إعطائها لراغبي التخلص من السمنة الزائدة ولكن دائما اللوء الى الطبيعة يحمي الجسم من المخاطر التي تحتوي عليها الادوية التي لها تكيبات كيميائية يوصف بعضها بالخطيرة،والوصول الى حلم التخسيس لم يعد صعبا مع تنظيم تناول الطعام، وايضا مع معرفة ما هو مفيد وصحي ومنع ما هو ضار.

طرق ومكونات الوصفات

وصفة الجريب فروت والرمان، هي من الوصفات اللذيذة الطعم والفعالة بشكل سحري على الجسم علاوة على ما ينتج منها من فوائد مة للجسم، مكوناتها نصف كوب من ثمرة حبوب ثمرة الرمان، وكوب من عصير ثمرة الجريب فروت، يتم خلط المكونات بالخلاط الكهربائي وتصفيته جيدا ومن ثم تناوله في الصباح الباكر قبل الافطار، وايضا يمكن تناول المشروب قبل الوجبات الرئيسية بربع ساعة.

وصفة الزنجبيل والليمون، من الوصفات التي لها مذاق لالاذع لمحبي هذا النوع من الاطعمة ولكنها ايضا ترفع مستوى الحرق وتعمل على نسف الدهون الزائدة وتساعد بشكل كبير في تخسيس الكرش والارداف ايضا بشكل ملحوظ وسريع، مكوناتها جذر من فاكهة الزنجبيل، وحبة من الليمون وملعقة من عسل النحل للتحلية (حسب الرغبة)، يتم غلي كوب من الماء وإضافة شرائح الزنجبيل اليها، وتترك للغليان لمدة دقيقة، ومن ثم يضاف اليها عصر نص الليمونه واضافة النصف الاخر مقطع شرائح الى الخليط ويتم التحلية حسب الرغبة.

وصفة القرفة والتفاح،مكوناتها واضحة فقط ممكن ان تستخدم القرفة النتاعمة او العيدان حسب الرغبه يتم غلي مسحوق القرفة او العيدان منها في كوب من الماء واضافة شرائح التفاح الى المكون ومن ثم يتم تناولها على مدار اليوم بعد الوجبات، فهي تحسن مستوى الدورة الدموية وترفع معدل الايض بشكل ملحوظ وايضا تحسن الهضموتعمل على تخسيس الكرش والأرداف.