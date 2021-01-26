وصفة تكثيف وتطويل الشعر بمكونات طبيعية وسهلة التحضير للقضاء على الصلع

وصفة تكثيف وتطويل الشعر باستخدام المكونات الطبيعية التي تقدم عدة فوائد للشعر وليس لها أي آثار جانبية، وهي مجربة وتم التأكد من فعاليتها بدرجة كبيرة حيث يمكن استخدام تلك الوصفة مرة بالأسبوع في حالات الشعر القصير ليتم من خلالها تطويل الشعر وزيادة كثافته، أو الإكتفاء باستخدامها مرة كل أسبوعين أو شهر، وأما عن مكوناتها فهي بسيطة للغاية ولن تكلفك الكثير خاصة أن معظم مكوناتها ستكون موجودة في البيت ولن تضطري إلى شراء المواد المكلفةـ، ويتم أولا غسل الشعر وتجفيفه وهذا أمر مفضل في جميع الوصفات الطبيعية وذلك لضمان استفادة الشعر بأقصى شكل من المواد الطبيعية التي سيتم تطبيقها عليه بحيث لا تعوق الأوساخ والأتربة والدهون من وصول تلك المكونات إلى فروة الشعر وجذوره.

طريقة تحضير وصفة تطويل الشعر

نقوم أولا بتحضير إناء فارغ ونضع به أقل من ربع ماء دافئ، وفي كوب آخر نضع به ماء ساخن مغلي ثم نقوم بسكب حوالي ملعقتين من الشاي العادي ويتم التقليب جيدا ثم يغطى ويترك بعض الوقت ليتم نقعه بشكل كافي، بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من الملح إلى الإناء الذي يحوي الماء الدافئ ويتم التقليب حتى يذوب الملح في الماء، ومن فوائد الملح للشعر أنه يقوم بتنظيف الشعر خاصة من الدهون حيث يقلل من إفرازات الدهون في فروة الرأس، بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار ثلاثة ملاعق من الخل العادي، بعد ذلك يتم تصفية الشاي من التفل ثم إضافته إلى المكونات ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس وتختلط جميع المكونات.

طريقة استخدام وصفة الشاي للشعر

أما عن طريقة استخدام وصفة تكثيف وتطويل الشعر بهذا المكون فيتم غسل الشعر به جيدا مع قلب الرأس إلى الأسفل وتغليل الخليط إلى الشعر جيدا في فروة رأسك حتى يتفاعل مع بصيلات شعرك جيدا، ويمكن أن تترك الوصفة على الشعر بدون غسيل أو الإكتفاء بالغسيل بالماء الفاتر بدون شامبو، كما يمكن إضافة ملعقتين من زيت السمسم أو زيت الزيتون إلى الماء المجهز وذلك لإضافة مزيد من الترطيب واللمعان إلى شعرك، مع ملاحظة أن إضافة الخل ستعطي نفس النتيجة حيث تمنح شعرك اللمعان المطلوب، وكما أوضحنا يمكن تكرار الوصفة بمقدار مرة أسبوعيا أو شهريا حسب حاجة شعرك.