طريقة عمل عجينة العشر دقايق للبيتزا والفطائر المكونات وطريقة التحضير

سنوضح لكي طريقة عمل عجينة العشر دقائق التي تصلح لمعظم المعجنات منها عجينة البتزا والفطائر وبعض الحلويات وسميت كذلك لانها تاخذ عشر دقائق فقط فهي من اسهل الطرق لعمل العجائن وسنعرفكي طريقة عمل عجينة العشر دقائق في السطور التالية.

مقادير عمل عجينة العشر دقائق

عجينة العشر دقائق اسهل طريقة نقدمها لعمل عجينة صالحة لمعظم الاكلات.

اليكم مكونات عجينة العشر دقائق:

خمس اكواب دقيق منخول جيدا.

نصف ملعقة سكر وملح.

كوب حليب.

ماء دافئ.

خميرة فورية.

كوب من الزيت او الزبد او السمن حسب الرغبة.

احضري وعاء كبير وأضيفي إليه نصف كمية الدقيق وبعدها اضيفي الخميرة والسكر والملح مع إضافة الحليب والماء الدافئ.

عجن الخليط ليصبح عجينة سائلة ويترك مدة عشر دقائق.

بعدها يوضع النص الآخر من الدقيق والزيت وتعجن الى ان تتماسك وتصبح طرية.

عجينة العشر دقائق للبيتزا.

مكونات عجينة العشر دقائق للبيتزا:

خمسة أكواب من الدقيق.

ملعقتين من الخميرة البيرة.

نصف كوب زيت.

ثلاث ملاعق سكر.

كوبان من الماء الدافئ

معلقة ملح.

نضع مقدار كوبان من الطحين مع السكر والملح والماء ونعجن حتى يتم التماسك ونتركها عشر دقائق ثم نضيف باقي المكونات ونعجن وبعدها بامكانك استخدام العجينة لعمل البيتزا واضافة الحشو.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق للفطائر

اليكي مقادير عجينة العشر دقائق:

عدد اربع كوب من الطّحين الأبيض.

2 كوب من الماء الدافئ.

ما يعادل معلقتان من السكّر.

كمية بسيطة من الملح.

2 معلقة صغيرة خميرة.

عليك بنخل الدقيق قبل الاستخدام وبعد ضيفي المكونات كلها مع العجن مع ترك ثلاث اكواب طحين الا ان تتماسك المكونات, ومن ثم ضيفيها الى العجين وابدأي بالعجن الى ان تتماسك وتصبح عجينة طرية.

نصائح لكي سيدتي عند عمل عجينة 10 دقائق

لابد ان تكون المكونات المستعملة كالخميرة والدقيق والحليب بدرجة حرارة الغرفة أي ليست باردة.