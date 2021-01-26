دهنة واحدة أسبوعياً فقط لبشرة بيضاء موحدة اللون طوال الأسبوع بدون كريم أساس

نظرا لكثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة، أصبحت الكثير من الفتيات تعاني من مشكلة التصبغات والبقع المتواجدة ببشرة الوجه، مما يعطى مظهرا غير موحد اللون للبشرة وتظهر باهتة، فتضطر معظم الفتيات لاستخدام كريم الأساس بصفة دائمة ليمنح البشرة لون موحد، ولكن له ضرر بالغ بالبشرة فى حالة الاستخدام اليومي وخاصة في زيادة فرص ظهور التجاعيد، وقد توصلنا لوصفة هي الأفضل للقضاء على أثار أشعة الشمس وتوحيد لون البشرة والقضاء على البقع والتصبغات، ويستمر تأثيرها طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى استخدام كريم أساس.

بشرة بيضاء موحدة اللون طوال الأسبوع

تتكون الوصفة من المقادير الطبيعية التالية:

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف حبة ليمون.

1 ملعقة صغيرة من الترمس المطحون.

يعمل الزبادي على ترطيب البشرة والتخلص من أثار أشعة الشمس والحروق التي تسببها، كما يعمل على إزالة التصبغات والبقع، أما الترمس فيعمل على تفتيح البشرة حيث يعمل كمقشر طبيعي للبشرة ، ويعمل على التخلص من الجلد الميت وإزالة الشوائب العميقة بالبشرة، لبمنح البشرة الحيوية والنضارة، أما الليمون فهو يشد البشرة ويساعد على التفتيح الدائم وعدم زوال تأثير الوصفة.

يتم وضع الزبادي فى وعاء ثم إضافة الترمس المطحون وعصير الليمون. يتم الدمج جيدا بين المكون وحتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي سهل الفرد.

طريقة التحضير

أصبحت الوصفة الآن جاهزة لتُطبق على بشرة الوجه والجسم، فبالإضافة إلى البشرة فإنه يمكن استخدامها لتفتيح منطقة الرقبة والمناطق الحساسة، بالإضافة إلى منطقة تحت الإبطين والركب والأكواع.

طريقة الاستخدام

يتم غسل البشرة فى البداية بواسطة الصابون أو الغسول المناسب حسب نوع البشرة، ثم يتم عمل إسكراب للبشرة وذلك لتنشيط الدورة الدموية للبشرة من أجل الحصول على أفضل النتائج، حيث يتم دمج ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون، وبعد تمام الامتزاج يتم عمل إسكراب للبشرة، عن طريق عمل مساج للبشرة بواسطة التدليك بحركات دائرية برفق بواسطة أصابع اليدين، ثم يتم غسل البشرة بالماء الدافئ وسنلاحظ التخلص من الجلد الميت مباشرة.

يتم بعد ذلك تطبيق الماسك الأسبوعي على البشرة وتركه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة أو حتى يجف تماما، ثم يتم إزالته بواسطة الماء البارد لغلق المسام، وسنلاحظ النتائج الرائعة من الاستعمال الأول من شد للبشرة والتخلص من البقع والتصبغات، ويستمر تأثير الماسك لمدة أسبوع، وللحصول على النتائج المثالية يتم تكرار الوصفة مرة أسبوعيا لمدة شهر، حتى يمكن الحصول على نتيجة مثالية في تفتيح البشرة والقضاء على أثار أشعة الشمس الضارة.

وللحصول على بشرة مشرقة عليكِ الحفاظ على روتين يومي يغنيكِ عن وضع مستحضرات التجميل، يتم غسل البشرة جيدا بواسطة غسول مناسب حسب نوع البشرة، كما يجب عمل إسكراب خفيف للبشرة بشكل يومي يعمل على تقشير الجلد الميت، يُفضل وضع منتجات تحتوي على فيتامين C، يتم وضع تونر مناسب للبشرة سواء طبيعي يمكن تحضيره بالمنزل مثل تونر الشاي الأخضر أو طبي من الصيدلية، ثم يتم وضع مرطب مناسب قبل الخلود للنوم.

,لعمل إسكراب للوجه يتم وضع القليل من السكر في وعاء ثم غمس نصف برتقاله فيها، ويتم تحركها برفق على بشرة نظيفة تم غسلها مُسبقا للتخلص من الجلد الميت والخلايا الميتة، وذلك يساعد على تجديد خلايا البشرة ومنحها الحيوية المطلوبة، ويتم تكرار الإسكراب مرة إسبوعيا ويمكن أن يتم تكراره مرتين في الشهر على الأقل.