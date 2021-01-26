كيفية تحضير طبق القرصان السعودي بالخضار واللحمة خطوة بخطوة في المنزل يعتبر القرصان من الأطباق المتعارف عليها في السعودية فان طبق القرصان من الأكلات الشعبية المشهورة في السعودية وتعد وجبة القرصان من الوجبات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية التي تمنع الإصابة بالإمساك وتقلل من الأعراض المصاحبة للقولون العصبي، وذلك لان طريقة تقديم القرصان بتختلف من منطقة لأخرى من مناطق المملكة العربية السعودية وطبق القرصان يتكون من الخضار والقرصان واللحم وهي تساعد الفرد على الشعور بالشبع وأيضا أنها تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية ولكى تتمكني من تنفيذه يجب اتباع الخطوات وتطبيق المكونات الخاصة بية لكى تحصلي على أشهي وألذ طبق قرصان سعودي. المقادير 1 كيلة لحمة

3 حبات بصل كبيرة

2 عود قرفة

جنزبيل طازج

ليمون اسود جاف

3 ورقات غار

3 حبات طماطم مضروبين

2 معلقة كبيرة معجون طماطم

1 معلقة صغيرة بهارات مشكلة

1 معلقة ملح

1 معلقة كبيرة كركم

1 معلقة صغيرة فلفل اسود

خضراوات مشكلة مقطعة قطع متوسطة

جزر

قرع

فاصوليا خضراء

بسلة

6 حبات كوسه حجم صغير

7 حبات باذنجان حجم صغير من الأسود والأبيض

قرصان جاهز خطوات تحضير طبق القرصان السعودي بالخضار كيفية تحضير طبق القرصان السعودي بالخضار واللحمة خطوة بخطوة في المنزل.

اعمل على إحضار حلة على النار أضع بها الزيت حتى يسخن أقوم بوضع البصل المقطع إلى قطع صغيرة.

أقوم باضافة البهارات الصحيحة من الليمون الأسود الجاف وعيدان القرفة وورق اللورى وجنزبيل فريش.

اعمل على تقليب البصل واتركه حتى يصبح لونه ذهبي ويتحمص وأيضا رائحة البهارات الصحيحة تظهر حتى تعطى نكهة وطعم مميز.

أقوم باضافة الطماطم على البصل بعد ضربها وتصفيتها ثم أقوم باضافة معجون أو صلصة الطماطم حتى يتم تسبيكها مع بعض بشكل جيد.

أقوم باضافة البهارات ومنها بهارات مشكلة حتى تعطى للقرصان طعم ورائحة مميزة.

اعمل على التأكد من أن البصل مع الطماطم وصلصة الطماطم امتزج واخذ وقتة على النهار بشكل جيد.

اعمل على وضع اللحمة في مياه مغلية على النار حتى تأخذ غلوي واحدة حتى استطيع أن أزيح الريم من على وش اللحمة وبذلك تكون جاهزة.

أقوم على اخذ اللحمة بعد ما أخذت غلوه واحدة أقوم بإسقاطها على مزيج الصلصة والبصل وأقوم بتقليبها حتى تأخذ من طعم ورائحة المزيج بشكل جيد.

أقوم باضافة معلقة كركم كبيرة وهى من افضل البهارات التي تضع على القرصان لكى تعطى طعم جيد.

اعمل على إضافة المياه المغلية إلى المزيج واتركها تقريبا نصف ساعة تنضج على نار هادئة.

أقوم على إسقاط الخضار بعد تقطيع الجزر والقرع وأيضا الفاصوليا ولكن اترك الكوسة والباذنجان على حالة بدون تقطيع.

أقوم في الأول باضافة معلقة ملح ثم أقوم بإسقاط الفاصوليا والجزر في البداية لأنها تأخذ وقت عن باقي الخضار ثم أضع باقي الخضار. كيفية ترتيب طبق القرصان بالخضار واللحمة كيفية تحضير طبق القرصان السعودي بالخضار واللحمة خطوة بخطوة في المنزل. أقوم على إخراج الخضار الصحيح والمقطع قطع كبيرة بالخارج. اعمل على إحضار طبق التقديم أو صينية التقديم وأقوم بتكسير القرصان ورصه في الطبق. أقوم بعد رص القرصان اعمل على تشريبه من مرقة القرصان حتى تصبح لينة وليست معجنة أو ناشفة . اعمل على وضع طبقة اخرى من القرصان واشربه أيضا مرة اخرى من المرقة حتى يصبح لين. اعمل على ترتيب الخضار الذي أخرجته حتى يعطى منظر شهى للطبق ثم أقوم برص قطع اللحمة أيضا لكى يكتمل شكل الطبق. المقاديرخطوات تحضير طبق القرصان السعودي بالخضاركيفية ترتيب طبق القرصان بالخضار واللحمة

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