الكيكة التركية العجيبه وطريقه سهلة لعملها بالمنزل بطعم رائع  لا يقاوم وبمكونات بسيطة

الكيكة التركية العجيبه وطريقه سهلة لعملها بالمنزل بطعم رائع بعد أن تم فرض حظر التجوال أصبحت السيدات تبحث بصفة مستمرة عن طرق متنوعة لتحضير الحلوى والأطعمة التي يحبها أفراد أسرتها ليجعلهم مقيمين في المنزل وتوفر لهم كل ما يحتاجونه، وقد لاحظنا مؤخراً أن الكيكة التركية من أكثر ما يتم البحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وغيرها، وأصبح يقبل عليها ربات البيوت ويتسألون عن الطريقة الصحيحة لتحضيرها، لذلك حرصنا اليوم أن نوفر لكي عزيزتي طريقة سهلة لعمل الكيكة التركية في المنزل بطعم مميز وبمكونات بسيطة تعرفي عليها الآن.

نقدم لكم اليوم من المطبخ التركي ألذ أنواع الحلويات الكيكة التركية التي تقدم على سفرتك بمناسبات متعددة من خلال اتباع هذه الخطوات:

كوب من السكر.

كوب ونصف من الدقيق.

5 حبات من البيض.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

القليل من الملح.

مكونات الصوص:

3 كوب من الحليب.

عبوة كريمة شانتية.

كوب سكر.

ملعقة فانيليا.

نصف كوب من السكر.

ملعقتين من الزبدة.

عبوة قشطة.

المكونات:مكونات صوص الكراميل:طريقة التحضير