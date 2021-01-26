الكيكة التركية العجيبه وطريقه سهلة لعملها بالمنزل بطعم رائع  لا يقاوم وبمكونات بسيطة

الكيكة التركية العجيبه وطريقه سهلة لعملها بالمنزل بطعم رائع بعد أن تم فرض حظر التجوال أصبحت السيدات تبحث بصفة مستمرة عن طرق متنوعة لتحضير الحلوى والأطعمة التي يحبها أفراد أسرتها ليجعلهم مقيمين في المنزل وتوفر لهم كل ما يحتاجونه، وقد لاحظنا مؤخراً أن الكيكة التركية من أكثر ما يتم البحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وغيرها، وأصبح يقبل عليها ربات البيوت ويتسألون عن الطريقة الصحيحة لتحضيرها، لذلك حرصنا اليوم أن نوفر لكي عزيزتي طريقة سهلة لعمل الكيكة التركية في المنزل بطعم مميز وبمكونات بسيطة تعرفي عليها الآن.الكيكة التركية العجيبه وطريقه سهلة لعملها بالمنزل
نقدم لكم اليوم من المطبخ التركي ألذ أنواع الحلويات الكيكة التركية التي تقدم على سفرتك بمناسبات متعددة من خلال اتباع هذه الخطوات:المكونات:
- كوب من السكر.
- كوب ونصف من الدقيق.
- 5 حبات من البيض.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة فانيليا.
- ملعقة بيكنج بودر.
- القليل من الملح.
- مكونات الصوص:
- 3 كوب من الحليب.
- عبوة كريمة شانتية.
- كوب سكر.
- ملعقة فانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقتين من الزبدة.
- عبوة قشطة.
- في إناء عميق نقوم بخفق البيض مع السكر بشكل جيد حتى تمام التجانس ومن ثم نضيف الملح والفانيليا للخليط ويترك حتى يثقل إلى حد ما.
- نقوم بإضافة الدقيق بعد نخله والبيكنج بودر ويقلب برفق ومن ثم نقوم بإضافة الزيت ويقلب الخليط حتى تمام التجانس.
- نقوم بسكب الخليط بصينية مجهزة من خلال وضع القليل من الزيت ويرش عليها القليل من الدقيق وتوضع بالفرن لمدة نصف ساعة.
- نقوم بمزج مكونات الصوص معاً وتوضع فوق الكيك بعد خروجها من الفرن، وتترك حتى تبرد.
- نقوم بتجهيز الكراميل من خلال وضع السكر على النار حتى أن يذوب ويضاف لها الزبدة وتقلب حتى تذوب ونضيف القشطة وتقلب حتى تتجانس، ويسكب فوق الكيك وتقدم.
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