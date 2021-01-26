أقوي 3 كريم طبيعي ساحر للجسم والبشرة تفتيح وتبييض فوري سريع المفعول

أقوي 3 كريم طبيعي للجسم والبشرة الكريمات الطبيعية التي نقوم باستخدامها داخل المنزل تعمل على تفتيح البشرة الداكنة, وتخلصها من الاسمرار الموجود بها كما أنها تعمل أيضا على شد البشرة، بطريقة في عالم لذلك يمكننا ان نقوم باستخدام الوصفات الطبيعية كريمات الهائلة في تفتيح انواع البشرة، بشكل مختلف ورائع كما أنها تعمل أيضا على شد ترهلات الموجودة في الجلد بطريقه فعاله لما لديها من إمكانيات هائلة في تفتيح البشرة.

أقوي 3 كريم طبيعي للجسم والبشرة

العسل والحليب من العناصر الغذائية المفيدة والتي تستخدم للعناية بالبشرة كما أنها تعتبر عامل قوي في تفتيح المناطق الداكنة الموجودة بالجسم.

المكونات اللازمة

ملعقة من الحليب البودر .

ملعقة كبيرة من العسل

خطوات التحضير

الان نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فيه العسل والحليب.

ونبدأ بمزج هذه المكونات بشكل جيد.

نقوم بوضع هذا الخليط على البشرة ولكن بحركة دائرية.

نترك لمدة 25 دقيقة، وتشطف البشرة بعد كده بذلك.

الترمس المطحون يعد من افضل انواع الماسكات التي يجب أن نقوم باستخدامها بكثرة لتفتيح البشرة، الداكنة، والقضاء على الهالات السوداء الموجودة بها بالإضافة إلى عسل النحل الذي يعمل على تنعيم البشرة بشكل جيد.

نقوم بتحضير وعاء ونضع فيه كمية من العسل مضاف اليه الترمس المطحون.

و نبدأ في دمج هذه المكونات بشكل جيد.

نقوم بوضع هذا الماسك على البشرة.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الاسبوع للحصول على نتائج مبهره من تفتيح البشرة الداكنة.

زيت الصبار من الزيوت الطبيعية، الفعالة التي تعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم وزيت الورد يعمل على تنعيم البشرة، وتفتيحها ويظهر الرائحة الرائعه بها

المكونات:-

ملعقة من زيت الورد.

2 ملعقة من زيت الصبار.

الطريقة:-