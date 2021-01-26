ضعي هذه الوصفة مرة واحدة وستنبهري بشعر طويل وكثيف وانسي تساقط الشعر تماماً

يمكنك الآن إيقاف تساقط شعرك وزيادة كثافته وإطالته بعد استعمال واحدة من إحدى الوصفتين الطبيعتين اللتين سوف نستعرضهما في موضوعنا اليوم، وسوف تظهر نتيجة الاستخدام من أول أسبوع استعمال، وكل منهما تُصلح للرجال والنساء والأطفال أيضا الذين يعانون من تساقط الشعر أو الشعر الخفيف، ومع استخدام كل وصفة يُنصح بالمواظبة على تدليك فروة الرأس والعناية بنظافة وتمشيط الشعر، مع تقليل التوتر والتعرض للضغوط النفسية والاهتمام بالتغذية الصحية.

وصفات إطالة الشعر وزيادة كثافته وعلاج التساقط

الوصفة الأولى هي وصفة الحلبة مع البصل، وتتكون من 5 -6 ملاعق كبيرة من الحلبة الحصي، لتر من الماء، بالاضافة إلى حبة واحدة متوسطة من البصل الأحمر الغني بالكبريت الذي يمنع تساقط الشعر، ولتحضير الوصفة يتم تجهيز وعاء للطهي ويُوضع به مقدار الحلبة الحصي بالاضافة إلى مقدار الماء، ثم يُرفع الوعاء على النار لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى يتم الغليان والحصول علي الفائدة المتواجدة بالحلبة، ثم يُرفع الوعاء بعيدا ويُترك حتي يبرد.

بعد ذلك يتم بَشر حبة البصل ثم يُصفي مبشور البصل جيدا وأخذ الماء منه ويتم إضافتها الي الحلبة، بعد ذلك يتم رج وتقليب الخليط جيدا ثم يُصفي ويتم يُوضعه في بخاخ , يُوضع هذا الخليط علي شعر بعد غسله بالشامبو الخاص بكِ، ويتم وضعه على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف في وضعية الركوع، ويتم التدليك جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق لتنشيط الدورة الدموية، ثم تُترك الوصفة علي الشعر لمدة ساعتين مع تغطية الرأس ببونيه أو بلاستيك غذائي، بعد ذلك يُغسل الشعر بالشامبو الخاص بكِ مرة أخرى ويُشطف بالماء البارد، وتُستخدم هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع ولها فاعلية كبيرة في علاج تساقط الشعر وزيادة كثافته.

تكثيف الشعر الخفيف

الوصفة الثانية هي وصفة الخُزامي مع الثوم , وتتكون من 5 ملاعق كبيرة من الخُزامي، نصف لتر من الماء، حوالي 6 حبات من الثوم، بالاضافة إلى 3 ملاعق من زيت الزيتون البِكر أو زيت جوز الهند، ولتحضير الوصفة يتم تجهيز وعاء للطهي ويُوضع به مقدار الخُزامي بالاضافة إلى مقدار الماء، ثم يُقطع مقدار الثوم شرائح ويُضاف إلى الخليط، ثم يُرفع الوعاء على النار لمدة عشر دقائق حتى يتم الغليان، بعد ذلك يُصفي الخليط ويوضع في بخاخ ويُضاف إليه مقدار زيت الزيتون او زيت جوز الهند ويتم التقليب والرج جيدا.

بعد غسل الشعر بالشامبو المناسب ويُفضل أن يكون مخفف، يتم وضع هذا الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف في وضعية الركوع ويتم التدليك جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق لتنشيط الدورة الدموية، ثم تُترك الوصفة علي الشعر لمدة ساعتين ويكون مُغطي ببونيه أو بلاستيك غذائي، بعد ذلك يُغسل الشعر بالشامبو الخاص بكِ مرة أخرى ويُشطف بالماء البارد، وتُستخدم هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع وستلاحظين الفرق والنتيجة من أول استخدام.

يجب عليك أيضا سيدتي عدم تمشيط الشعر وعليه الشامبو، مع ضرورة اهتمامك اليومي بالتغذية الصحية وتناول الخضروات والفاكهة، بالاضافة إلى تناول لترين من الماء يوميا وتدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك حتي لو بدون زيوت؛ لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز تدفق الدم والأكسجين إلى البصيلة، وذلك يحفزها على النمو واستخلاص التغذية وعامل أساسي في العناية بفروة الرأس من الداخل.

أيضا يجب قص أطراف الشعر بطريقة صحيحة وبانتظام كل شهرين للحصول على أفضل وأروع النتائج المذهلة، لا تستغني أيضا على الأقل مرة كل أسبوعين عن استخدام بعض العناصر الطبيعية الضرورية للحفاظ على صحة شعرك، على سبيل المثال حمام الزيوت ضروري أسبوعيا لترطيب شعرك ومنعه من التقصف والتلف، عناصر أخرى مثل القرنفل والكركديه والسبانخ وبذور الكتان ضرورية جداً للحصول على شعر كثيف وطويل.