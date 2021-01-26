فرد الشعر بالنشا.. أربع ملاعق فقط لشعر مفرود وناعم بلا حرارة أو سيشوار

فرد الشعر بالنشا ،تبحث العديد من السيدات والفتيات عن طريقة لفرد الشعر المجعد وقد أثبتت كثير من التجارب أن عملية فرد الشعر المجعد الخشن بنشا الذرة هي طريقة فعالة وقد نجحت لدى الكثيرين، كما أن النشا له فوائد كثيرة للشعر نظراً لاحتوائه على عناصر كثيرة هامة للشعر بالإضافة لكونه مادة طبيعية غير ضارة بالشعر مثل الكثير من المستحضرات الكيميائية التي تفرد الشعر ولكنها تؤدي إلى ضعفه وسقوطه.

طريقة فرد الشعر بالنشا

يتواجد نشا الذرة بكل منزل ويتم استخدامه في المطبخ فقط جهلا منهم بفائدته الرائعة ومحتوياته من العناصر المعدنية مثل الحديد والزنك والكالسيوم والفوسفور وفيتامين A , B , E , C لهذا فهو مفيد جدا للبشرة والشعر وسنعرض لكم طريقة فرد الشعر بالنشا مع زيت الزيتون وهي:

احضري المكونات الآتية( كوب من لبن جوز الهند، و ثلاث ملاعق كبيرة من النشا و أربع ملاعق من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ).

قومي بمزج كلا من عصير الليمون مع النشا واخلطيهم جيدًا ليصبح مزيج متجانس ناعم دون أي كتل.

قومي بخلط زيت الزيتون على لبن جوز الهند وقلبيهم جيدا وبعدها قومي بإضافتهم إلى الخليط السابق.

استمري في التقليب وبعدها ضعي الخليط في الميكروويف لمدة دقيقة وبعدها أخرجيه وقلبيه وكررى هذه الخطوة حتى تحصلي على خيط متماسك القوام.

بعد أن يبرد الخليط ضعيه على شعرك بعد غسله جيدا وتجفيفه لمدة ساعتين ثم ضعي فوقه قبعة وعليها منشفة ساخنة وابقي بهذا الوضع لمدة ساعتين.

بعدها اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم وستلاحظين الفرق واضح قبل وبعد هذا الماسك.

للحفاظ على الشعر مفرود بلا تجعيد، يُنصح بلفه على شكل دوامة أو “طاقية” وهي طريقة فعالة وآمنة وقديمة لفرد الشعر والحفاظ عليه دون الحاجة لاستخدام الحرارة.