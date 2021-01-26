فرد الشعر المجعد بوصفات طبيعية آمنة بدون تساقط والنتيجة مذهلة

فرد الشعر المجعد ، هناك العديد من مستحضرات التجميل الكيميائية الخاصة بفرد الشعر الخشن المجعد والتي لها مفعول قوي ولكنها في نفس الوقت تسبب أذى كبير للشعر من ضعف عام في فروة الرأس وتساقط الشعر وتقصفه لهذا تبحث العديد من الفتيات والنساء عن طرق طبيعية لفرد الشعر وتنعيمه بدون أي أضرار أو آثار جانبية والحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.

فرد الشعر المجعد

لهذا نقدم لكم من خلال مقالنا وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد وتقويته في نفس الوقت ومن أهم الوصفات الطبيعية ما يلي:

حمام زيت بزيت الزيتون وزيت جوز الهند: قومي بخلط كل من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وقومي بتدفئتهم في الميكروويف( تدفئة وليس تسخين كي لا يفقد المواد الطبيعية وتتغير خصائصه ) وبعدها ضعي الخليط على شعرك قبل الاستحمام وبعدها غطي شعرك بمنشفة ساخنة واتركيها لمدة ساعتين، ولكن يجب عليكي أثناء وضع الخليط على شعرك أن تقومي بتدليك فروة الرأس جيدًا حتى تتنشط الدورة الدموية وتتفتح مسام فروة الرأس.

ماسك العسل والحليب لتنعيم الشعر

يجب عليكي مزج كوب من الحليب مع ملعقة كبيرة عسل أو ملعقتين حسب كثافة شعرك وبعدها تضعي الخليط على شعرك مع تدليك الفروة جيدًا واتركيه لمدة نصف ساعة أو ساعة ويتكرر هذا العمل مرة في الأسبوع.

هناك طريقة أخرى وهي البيض مع الحليب أو البيض مع زيت الزيتون او أي نوع زيت أخر حيث يمكنك وضع بيضة واحدة على كوب من الحليب أو قليل من الزيت وتضعيهم على شعرك لمدة ساعتين وبعدها تشطفي شعرك أولا بماء بارد وبعدها تغسليه جيدأ بالشامبو وهذه الطريقة مفيدة جدا لفروة الرأس ولفرد الشعر وتغذيته بالبروتين الذي يحتاج إليه، ومع الاستخدام المستمر ستحصلين على نتيجة مثالية في فرد الشعر المجعد الخشن واستبداله بشعر ناعم.