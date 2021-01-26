حلى سهل وسريع ولذيذ و مقاديره متوفرة بدون بيض ولا كريمة بمكونات سهله وبسيطه

حلى سهل وسريع ولذيذ و مقاديره متوفرة بدون بيض ولا كريمة تعد الحلويات الباردة من أهم الوصفات الشهية التي يحبها الكبار والصغار وخصوصاً التي تتناسب مع حالات الجو المتغيرة سواء في الصيف أو في الشتاء، كما أنها لا تحتاج منا الكثير من الوقت والجهد للقيام بها، ومكونتها موجودة في كل منزل بكل سهولة، ونحن اليوم سوف نقدم لكم حلى بارد يتم تحضيره في دقائق معدودة ولا يحتاج بيض ولا كريمة، ومكوناتها في متناول يدك ولا تكلفك الكثير من المال، تعالي معنا لتتعرفي عليها بنفسك.

حلى سهل وسريع ولذيذ و مقاديره متوفرة بدون بيض ولا كريمة

طريقة عمل حلوى باردة دون بيض ولا كريمة بـ10 دقائق

كيكة اليوم مكونة من عدة طبقات ولكل منهم مكونات وطريقة تحضير تعرفي عليها:

200غ بسكويت مفروم.

3 ملاعق من الزبدة.

40غ بودرة كاكاو خام.

مكونات الطبقة الأولى:

ملعقتين من السكر الحبيبي.

800 ملي من الحليب.

8غ فانيليا.

70 غ كراميل.

ملعقتين نشا.

10غ شيكولاتة بيضاء.

100غ شيكولاتة خام.

مكونات الطبقة الثانية:طريقة تحضير أول طبقة لاحلى حلى سهل وسريع :

نبدأ بطحن البسكويت حتى أن يصبح ناعم، ومن ثم نقوم بإضافة الكاكاو وتخلط المكونات معاً، ثم نقوم بإضافة الزبدة المذابة، مع القيام بمزجها حتى يكون من السهل فردها في الصينية المستخدمة.

نقوم بأخذ صينية مستطيلة ومن الأفضل أن تكون من النوع الذي يفتح من الجوانب، ونقوم بوضع خليط البسكويت مع القيام بالضغط عليها بشكل جيد، حتى أن تتماسك المكونات معاً وتوضع في الفريزر.

طريقة تحضير الطبقة الثانية:

نحضر قدر ونضع به الحليب ثم السكر والنشا والفانيليا وكريم الكراميل، ونقلب المكونات معاً يشكل جيد، حتى لا يحدث أي تكتلات، ومن ثم نقوم بوضعها على نار هادئة مع التقليب المستمر، وبعد أن يغلي المزيج، يرفع من على النار ويسكب عليها بشكل مباشر على الطبقة الأولى وتدخل الفريزر من جديد.

نقوم بإذابة الشيكولاتة بحمام ماء وتسكب على الطبقة الثانية على أن تملء كافة الفراغات وتزين بالشيكولاتة البيضاء بعمل خطوط بالعرض والطول وتوضع بالثلاجة حتى تتماسك ويخرج القالب ويقطع ويقدم.