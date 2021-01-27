أسهل طريقة لتحضير بسكويت البندق الشهي

تحضير بسكويت البندق الشهي، الحلويات أنواع عديدة ومختلفة حسب العادات والتقاليد والمناطق العربية والغربية وهكذا، ولاحظنا انتشار أنواع حلويات عديدة الفترة الماضية لدى الباعة والمخابز وغيرهم الأماكن المختلفة، ولكن تخشى الأمهات على صحة وسلامة أبنائها لذلك تتجه لتحضير الحلويات المنزلية في المنزل حتى تتأكد من نظافتها، ويمكن تجهيز بسكويت البندق اللذيذ والجديد للعائلة لتجربة جديدة. مكونات بسكويت البندق مكونات بسكويت البندق بندق: كوب وربع كوب محمص مفروم.

بيض: حبتان بحجم متوسط.

سكر أبيض خشن: نصف كوب.

ملح: رشة بسيطة.

دقيق: كوب ونصف كوب.

زبدة: ملعقتان كبيرتان وتكون باردة.

سكر أبيض ناعم: ملعقة بحجم كبير.

بيكنج بودر: ½ ملعقة بحجم صغير.

قشر برتقال مبشور: ملعقة بحجم كبير. طريقة عمل بسكويت البندق طريقة عمل بسكويت البندق أكلة بسكويت البندق لا تحتاج لوقت أو مجهود كبير بل هي خطوات بسيطة ولا يشترط وقت معين لتحضيره، بعد تجهيز مقادير بسكويت البندق يتم البدء في تنفيذ وصفة بسكويت البندق كالتالي: وعاء عميق نضع به السكر الخشن والملح والدقيق والبيكنج بودر، ونخلطهم مع بعضهم البعض.

نقوم بإضافة الزبدة البادرة قطعة تلو الأخرى مع الخلط المستمر، لحين الحصول على خليط يشبه حبات الرمل.

بعد ذلك يوضع البيض ونستمر في الخفق حتى نجد أن العجينة أصبحت متماسكة أكثر.

نأتي بقشر البرتقال والبندق المفروم ونضيفهما للخليط السابق مع التقليب حتى تختلط جميع المقادير مع البندق.

بعد الحصول على قوام مناسب من العجين والتأكد من الاختلاط الجيد لمقادير عجينة البسكويت، يتم البدء في تقسيم العجينة لنصفين متساويين ويغطى كل قسم منهم حتى ترتاح العجينة لمدة 30 دقيقة.

ونحضر صينية فرن مناسبة وندهنها مقدار بسيط زبدة وعليها مقدار السكر الناعم.

بعد مرور وقت تخمير العجينة نخرجها من تحت الغطاء ونجعل كل جزء مثل الأسطوانة، ويتم رصه في الصينية.

يجهز الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وتوضع صينية البسكويت به حتى تمر من 20 إلى 30 دقيقة حتى ينضج البسكويت ويصبح بلون ذهبي.

وبعد ذلك يتم إغلاق النار عن البسكويت ويترك في الفرن ساخنًا لمدة 10 دقائق أخرى.

بعدها يخرج البسكويت ليتم تقطيعه على شكل أسطوانة بحجم أصغر.

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