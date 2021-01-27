خطورة نزيف الأوعية الدموية تحت الجلد وتكون الكدمات

خطورة نزيف الأوعية الدموية تحت الجلد، عند التعرض لإصابة ما ظاهرية في مكان مختلف في الجسم تظهر بعدها بعض العلامات الزرقاء على الجلد أو الكدمات، نتيجة لنزيف الأوعية الدموية مكان الإصابة وظهور ذلك اللون الأزرق، ويمكن علاج كدمات الجلد بسهولة منزليًا ولكن في حالات الإصابة الشديدة واستمرار ظهور تلك الكدمات يجب زيارة الطبيب فورًا لأنها دلالة على شيء ما غير صحي.

نزيف الأوعية الدموية وظهور الكدمات أسفل الجلد

يحدث نزيف الأوعية الدموية أو تكون الكدمات الزرقاء على الجلد بسبب قطع لأحد الأوعية الدموية وتسرب الدم منها أسفل الجلد في الأنسجة ويحدث تغير لون الجلد فقد يصبح أحمر أو أسود أو أرجواني أو أزرق، وقد يكون شكل الكدمات مثل النقاط الصغيرة أو على شكل بقع كبيرة الحجم، يتوقف اللون وحجم الكدمات على عدد الأوعية الممزقة ونوعها.

وقد يختلط الأمر على البعض بين الوحمة ونزيف الأوعية الدموية، والتفريق بينهما يمكن سحب الجلد قليلًا في حالة كانت وحمة يصبح لون الجلد شاحبًا، أما إذا كان نزيفًا فيظل لون الجلد كما هو.

طرق علاج البقع الزرقاء على الجلد

ويمكن علاج نزيف الأوعية الدموية أسفل الجلد بعد التعرف على سبب تكون تلك الكدمات أو سبب نزيف الأوعية الدموية في المقام الأول، ومن العلاجات المعروفة:

العلاجات المنزلية لنزيف الأوعية

في حالة كان التعرض لذلك النزيف بسبب تعرض المنطقة المصابة لإصابة معينة، يمكن العلاج في المنزل من خلال رفع الطرف المصاب لأعلى، ووضع الثلج على تلك المنطقة حتى تمر عشر دقائق مع تغليف الثلج بطبقة من القماش حتى لا يسبب صدمة للجلد وللأوعية الدموية نتيجة للبرودة المفاجئة، وبعدها يمكن تناول بعض أنواع مسكنات الألم لتقليل الشعور بالألم في حالة تواجده.

إذا لما يختفي اللون الأزرق وتلك الكدمات في فترة بسيطة، أو على الأقل ملاحظة اختفائها بشكل تدريجي يجب أن يتم زيارة الطبيب لتحديد السبب فقط يكون أحد الأدوية التي يتم تناولها أو دلالة على حالة مرضية معينة.