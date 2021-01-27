طريقة عمل صوابع زينب بمقادير وأسرار اشهر محلات الحلويات بطعم شهي وأقل تكلفة

طريقة عمل صوابع زينب بمقادير وأسرار اشهر محلات الحلويات تعتبر حلوى أصابع زينب من أكثر أنواع الحلويات الشرقية التي نهتم بتناولها بصفة مستمرة، وبالأخص في شهر رمضان الكريم، فيحرص الكثير على أن تتوافر على المائدة اليومية لشهر رمضان، لأنها تتميز بمذاق شهي، كما أنها بمكونات بسيطة، ومن الممكن لربة البيوت القيام بها في المنزل، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم طريقة عمل صوابع زينب في المنزل بطعم شهي وأقل تكلفة عن الخارج. طريقة عمل صوابع زينب في المنزل: طريقة عمل صوابع زينب في المنزل: تعرفي معنا على طريقة سهلة وبسيطة لعمل صوابع زينب بطعم شهي: المكونات: كوب من الدقيق.

كوب من السميد.

ملح.

ربع كوب من السمن.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

زيت غزير للقلي.

شربات حلويات.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: في إناء صغير عميق نقوم بوضع الخميرة مع السكر والقليل من الماء الدافئ وتترك جانباً لعدة دقائق حتى تتفاعل. في إناء آخر نقوم بوضع الدقيق مع السميد والملح والزيت ويقلب المكونات معاً حتى تتجانس، ويضاف لها خليط الخميرة بعد أن تتفاعل. نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى أن نحصل على قوام العجين الطري المرغوب به وتدعم بشكل جيد باليد. نقوم بتغطية العجين، وتترك حتى أن تتخمر ونقوم بتقسيم العجين لقطع صغيرة وتشكل على هيئة أصابع. قومي الآن بتمرير كل أصبع من العجين على مبشرة، فهذه الخطوة تمكنك من أن تحصلين على الشكل المرغوب به الخاص بأصابع زينب. نحضر قدر ونضعه على النار ويوضع به كمية من الزيت الغزير ويترك حتى أن يسخن للغاية. نقوم بوضع عجينة صوابع زينب في الزيت مع التقليب المستمر حتى تحمر بكافة الجهات. تخرج من على النار تغمس بشربات الحلويات وهي ساخنة، مع القيام بتصفيتها وتوضع بطبق التقديم، وبألف هنا وشفا. المكونات:طريقة التحضير:

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