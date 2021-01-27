كيكة الشوكولاتة الهشة اعمليها في الخلاط بطريقة سهلة وبسيطة

يوجد الكثير من السيدات الذين يقومون بالبحث على طريقة تحضير الكيك دون أي تدخل من البيض لأن هناك الكثير من الأشخاص الذي لا يفضلون تدخل البيض في مأكولاتهم بالتحديد الحلويات وتعتبر كيك الخلاط بدون بيض من أهم أنواع الكيك المقدمة إليكم والتي تتسم طريقة تحضيرها بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط المكونات: كأس من الدقيق الأبيض.

كأس من السكر الأبيض.

نصف كأس من الكاكاو البودرة.

نصف كأس من الحليب.

نصف كأس من الزيت النباتي.

نصف كأس من المياه الدافئ.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

شوكولاتة.

فاكهة.

رقائق شوكولاتة للتزين. خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة في الخلاط القيام بإحضار إناء عميق ويتم نخل الدقيق من أجل أن يدخل الهواء للتخلص من الشوائب. القيام بنخل الكاكاو والبيكنج باودر وبعد ذلك يتم وضعهم في إناء وخلطهم بشكل جيد مع الدقيق. إضافة بيكربونات الصوديوم مع نصف ملعقة من الملح ويتم تقليب الخليط بشكل جيد. يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويتم خفق السكر مع الزيت جيداً. بعد ذلك يتم إضافة الحليب والفانيليا والمياه ويتم الاستمرار في الخلط لحين أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض. يتم وضع الخليط السابق على خليط الدقيق والقيام بتقليب لحين أن تتداخل المكونات بعضها البعض ويتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم إحضار قالب لصنع لكيك ويتم وضع المكونات في القالب. إشعال الفرن وتركه قليلاً ومن ثم يتم وضع الكيك. يتم وضع قالب الكيك وتركه لمدة نصف ساعة لحين أن ينضج الكيك تماماً. يتم إخراج الكيك من الفرن وتركه قليلاً لحين أن يهدأ. خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة في الخلاط

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