كريم طبيعي قنبلة لفرد الشعر الخشن والجاف على الفور وتنعيمه بدون كيراتين

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة الشعر المجعد المتهالك والمُقصف، حيث تحلم كل فتاة بشعر صحي ناعم أملس، وتلجأ الكثيرات لحلول الكيراتين والبروتين ولكن هذه الطرق تحتوى على الكثير من المواد الكيماوية، لذا فهي تسبب ضرر بالغ على الشعر على المدى البعيد، وبعد البحث فى الطرق الطبيعية قد توصلنا لتحضير كريم طبيعي هو الأفضل لفرد الشعر وتنعيمه، حيث يسمى بكريم كيراتين الشعر الطبيعي والذي يعمل على تغليف الشعر من الداخل والخارج.

كريم الكيراتين الطبيعي لتنعيم الشعر المجعد والخشن

تتكون وصفة كريم الكيراتين من المقادير التالية:

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ويعمل النشا على تقليل تساقط الشعر وتغذيته بسبب احتوائه على فيتامينات C ، E ، B، كما يعمل على زيادة إفرازات الشعر الدهنية وهذا ما يحتاجه الشعر المجعد، كما يُخلص الشعر من القشرة ويعمل على فرده، أما عسل النحل فهو معروف بقدرته الهائلة على تنعيم الشعر وذلك من خلال إمداد الشعر بالكثير من العناصر والفيتامينات المفيدة جداً، كما يساعد على ترطيب الشعر ومنحه اللمعان اللازم، أما زيت الزيتون فيقضى على تقصف الشعر وهيشانه، كما يحمى من الشيب المبكر‘ ويعمل على فرد الشعر وتنعيمه.

يتم وضع النشا فى الوعاء ثم إضافة كل من زيت الزيتون وعسل النحل. يتم الدمج جيدا بين المكونات حتى تمام الامتزاج وذوبان النشا فى زيت الزيتون والعسل، وحتى يتم الحصول على قوام كريمي أملس تماما.

طريقة التحضيرطريقة الاستعمال

يتم تقسيم الشعر بعد تمشيطه جيدا إلى أربعة أقسام، ثم يتم تطبيق الوصفة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع مراعاة تغليف الشعر بعناية، ثم يتم تمشيط الشعر مرة أخرى للتأكد من تغليف الشعر بالكامل، وبعد الانتهاء من تغليف الشعر بالكامل بالكريم يتم تغليفه بوعاء بلاستيكي، ثم يترك لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد ذلك يتم إزالة الوعاء البلاستيكي، ثم يتم وضع منشفة ساخنة على الشعر لمدة ساعة واحدة، وبعد مرور الوقت المذكور يتم إزالة المنشفة وغسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين، وسنلاحظ الفارق من الاستخدام الأول في تنعيم الشعر وفرده، وعلاج هيشان الشعر وتقصفه على الفور، ويتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا لتحقيق أفضل النتائج، وحتى لا نحتاج لاستخدام الزيوت للشعر مرة أخرى.

علاج مشاكل الشعر التالف والمتقصف

يمنح زيت الجرجير الشعر تغذية رائعة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والبروتين، كما يعالج تهيج وإلتهابات فروة الرأس ويُعالج جفاف وقشرة الشعر، كما يمنح زيت الجرجير ترطيب رائع يحتاجه الشعر للحفاظ عليه وبالتالي يحميه من التقصف والتساقط،كما يعمل على فرد وتنعيم الشعر كالحرير وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

زيت جوز الهند أيضا من أهم الزيوت المفيدة للشعر، حيث يعمل على قتل القمل وتنظيف الشعر من البكتريا والفطريات، كما يقضي تماما على قشرة الشعر، بالإضافة إلى كونه من أفضل الزيوت لتنعيم الشعر ومنع الهيشان والتقصف، حيث يعطي الشعر ترطيب عالي جدا، ليصلح الشعر التالف ويعمل بشكل فعال على تغذية الشعر وتقويته، ويتم استخدامه أيضا كحماية مستقبلية من التلف والعناصر المحيطة التي تتسبب في نتائج سلبية على الشعر.