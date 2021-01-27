ماهي الأطعمة التي تخفض الجلوكوز لدى مرضى السكري

النظام الغذائي المتبع وما يحتويه من أطعمة ومشروبات له دور رئيسي في التحكم و السيطرة على مرض السكري، ولطالما نصح الأطباء بكثر من أنواع الأطعمة التي تفيد مرضى السكري، إلا أن الدراسة التي كشفت عن أطعمة تشترك في مذاقها المر وفي تأثيرها على مستوى الجلوكوز لدى مرضى السكري، وهي في التالي:

الأطعمة التي تخفض الجلوكوز لدى مرضى السكري:

وفقًا لموقع "‏Blood Sky‏" ونقلا عن موقع أخبار 24، ذكرت دراسة أن ‏هناك 7 أغذية، ثبتت فعاليتها في خفض السكر في الدم. من خلا التأثير على الجلوكوز، وهي:

‏الشاي الأخضر فهو غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على مادة الكاتيكين، وهما عنصران مهمان للسيطرة على مرض السكري.

التوت البري يحد من ارتفاع الجلوكوز في الدم مما يعود بالنفع على مرضى السكري.

الجرجير يعمل على خفض مستويات الجلوكوز وتجنب ارتفاع ‏مستوى السكر في الدم وهو فعال في مقاومة الأنسولين.‏

قشر الرمان غني بعناصر غذائية ذات فائدة عالية، بالإضافة إلا أنه يساعد في تقليل ‏مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكري.‏

الحلبة يمكن أن تخفض مستويات ‏الجلوكوز والكوليسترول إلى حد كبير مما يعود بالنفع على صحة مرضى السكري.‏

زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية والتي تفيد مرضى السكري وتساهم في السيطرة على المرض.

الشبت غني بمضادات الأكسدة المتنوعة ويحتوي على الألياف وفيتامين ج وكلها عناصر تساعد في خفض مستويات الجلوكوز ‏والكولسترول لدى مرضى السكري.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.