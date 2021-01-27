كريم ليلي قنبلة لتبييض الوجه وتصفية البشرة سيجعلك ملكة جمال في 3 أيام

اليوم سوف نتحدث عن طريقة تحضير أفضل نوعين من الكريمات الطبيعية الليلية التي تساعد على تفتيح لون البشرة، وحل جميع مشاكلها من تجاعيد وبقع داكنة وكذلك تزيل أثار الكلف والتصبغات، والكريم الأول هو كريم الأرز المعروف بقدرته الهائلة على تفتيح البشرة وترطيبها بشكل رائع وأيضا إزالة جميع شوائب البشرة، والثاني كريم الكركم الذي يزيل تصبغات لبشرة جميعها وكذلك يساعد على التخلص من حبوب وبثور البشرة.

كريمات طبيعية ليلية لتفتيح البشرة وعلاج كافة مشاكلها

بمكونين فقط وهما كوب من الأرز وأيضا كوب ونصف من الماء، يمكنك تحضير كريمة الأرز المذهلة التي سوف نستخدمها كمكون أساسي في تحضير الكريمات الليلية، حيث يتم وضع الأرز والماء ونتركه ليغلى على نار هادئة حتى تمام السوى، وقبل أن يبرد نقوم بتصفيته لنعزل القليل من مغلي الأرز ونضعه جانبا، و الأرز المُبلل الذي يحتوى على القليل من الماء يتم وضعه في الكبة أو مطحنة الخلاط حتى يتحول لقوام كريمي ويتم تقسيم الخليط لقسمين الأول نستخدمه لتصنيع الكريم الأول والجزء الثاني لتصنيع الكريم الثاني.

وصفة كريم الأرز والجلسرين لتفتيح البشرة

يتكون ذلك الكريم الطبيعي من 4 ملاعق كبيرة من كريمة الأرز التي تم تحضيرها مُسبقا، 4 ملاعق كبيرة من الجلسرين النباتي، 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، 1 ملعقة كبيرة من فيتامين E بمقدار 4 كبسولات، بالاضافة إلى 1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ويتم وضع كريمة الأرز التي سبق تحضيرها في وعاء وإضافة الجلسرين النباتي وليس الحيواني، ثم يتم إضافة زيت اللوز الحلو و فيتامين E ثم إضافة ماء الورد والدمج والتقليب جيدا، وسوف نحصل على كريم ليلي يتم بيعه في الأسواق بأثمان باهظة، ويتم وضعه في علبة مُحكمة الغلق والاحتفاظ به في الثلاجة واستخدامه ليلا بشكل يومي، حيث يتم غسل البشرة جيدا بغسول مُناسب حسب نوع البشرة، ثم يتم وضع التونر المناسب للبشرة ثم إضافة هذا الكريم والذي يناسب جميع أنواع البشرة وحتى أصحاب البشرة الجافة، وسوف تلاحظين لفارق وتأثيره الرائع على البشرة بالمداومة على استخدامه كل ليلة.

وصفة كريم الأرز والكركم لإزالة البقع الداكنة والتصبغات

ومكونات الكريم الثاني هي عبارة عن 4 ملاعق كبيرة من كريمة الأرز، 4 ملاعق كبيرة من ماء الورد، 1 ملعقة كبيرة من الكركم، 1 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، عصير نصف حبة ليمون، بالاضافة إلى 1 ملعقة كبيرة من فيتامين E بمقدار 4 كبسولات.

ويتم وضع كريمة الأرز التي سبق تحضيرها في وعاء وإضافة ماء الورد والكركم، ثم التقليب جيدا مع إضافة زيت الجوجوبا والليمون وأيضا فيتامين E، ثم الدمج مرة أخرى حتى تمام التجانُس والحصول على قوام كريمي، ويمكن الاحتفاظ به في وعاء مُحكم الغلق وهو صالح الاستعمال لمدة أسبوع، وتلك الوصفة ممتازة لأصحاب البشرة الدهنية والعادية، فبعد تنظيف البشرة جيدا يتم وضع الكريم على البشرة ثم التدليك بحركات دائرية والنوم به حتى الصباح.

تقشير البشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة

وينصح باستعمال مقشر طبيعي لتنظيف البشرة بعمق وتقشير الجلد الميت وتصفية البشرة، ويمكنك استعمال مقشر البن والسكر مع إضافة ربع ملعقة من أي كريم مرطب وملعقة من زيت الزيتون الأصلي، كما يمكنك إضافة عسل النحل أيضا إلى وصفة المقشر ليساعدك على ترطيب البشرة، ويمكنك استعمال هذا المقشر مرة في الأسبوع.

أيضا للألوفيرا فوائد عديدة للبشرة حيث يساعد البشرة في التخلص نهائيا من البقع الداكنة والنمش والتصبغات، كذلك يحارب آثار حب الشباب لتعمل على توحيد البشرة، كما تعمل على شد الجلد والتخلص من تجاعيد البشرة والشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم العمر، كما يمنح الألوفيرا البشرة ترطيب هائل ويعمل على تلطيف البشرة وعلاج الحروق والإلتهابات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.