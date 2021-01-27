طريقة عمل كيكة التمر والشوفان اللذيذة في المنزل بسهولة وبساطة

كيكة التمر تعتبر من الحلويات اللذيذة والرائعة التي تحب الأطفال تناولها مع الشاي أو اللبن، وهي من أشهي أنواع الكيك التي يحبها الملايين من الأشخاص سواء كبار أو صغار، حيث أنها تحتوي على بهارات ورائحة جميلة جداً ومفيدة للجسم، وتبحث جميع الأمهات على أنواع مختلفة من الكيك لتسعد أبنائها والعائلة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة التمر والشوفان اللذيذة في المنزل.

مكونات عمل كيكة التمر

تحتوي كيكة التمر على بعض المكونات وهي كالتالي:-

2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب من الماء المغلي.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ربع كيلو من التمر المقطع.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ونصف من الهيل الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

2 بيضة كبيرة.

مكونات صلصة التوفي

سوف نتعرف على مكونات التوفي كالتالي:-

كوب وربع من السكر البني.

نصف كوب من الزبدة والكريمة.

طريقة التحضير

لطريقة تحضير كيكة التمر بعض الخطوات وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به التمر والماء والبيكربونات والهيل والزعفران وتقلب المكونات جيداً حتى ذوبان التمر. نقوم بوضع السكر والزبدة في إناء الخلاط ونخلط المكونات جيداً حتى يذوب السكر ثم نضيف البيض والفانيليا ونخلط جيداً. نقوم بإضافة الخليط السابق الي المكونات الجافة والمزج باستخدام المضرب اليدوي. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. تحضير قالب ونقوم بدهنه بالزبدة أو السمن ثم نرش عليه القليل من الدقيق. نقوم بصب الخليط الي القالب وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر مع عدم فتح الفرن على الكيكة. نقوم بتحضير صلصة التوفي نقوم بوضع السكر والزبدة والكريمة في إناء ونضعه على النار، ونتركه لمدة دقيقتين مع التقليب الجيد ثم نبعد التوفي من على النار وتركه جانباً حتي يبرد ثم يوضع على الكيكة. نخرج القالب من الفرن ونتركه جانباً حتي يبرد ثم نضع عليه الصوص ويتم تقديمه.

مكونات عمل كيكة التمر والشوفان

سوف نتعرف على مكونات عمل كيكة التمر والشوفان كالتالي:-

نصف كوب من دقيق القمح.

كوب إلا ربع من الشوفان

كوب إلا ربع من الدقيق.

2 بيضة كبيرة.

ربع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة من جوزة الطيب المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة من الملح.

ربع كوب من السكر البني.

ربع كوب من دبس الرمان.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الماء المغلي.

كوب من التمر.

كوب من دبس التمر.

مكونات التزيين

لتزيين كيكة التمر والشوفان بعض المكونات وهي كالاتي:-

كوب من البلح المقطع.

كوب من السكر مطحون مربى.

كوب من عين الجمل.

كوب من اللوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة التمر والشوفان كالتالي:-