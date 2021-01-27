كيكة الست ملاعق الاقتصادية اعمليها في الخلاط وبمكونات موجوده في البيت

تعتبر كيك الست ملاعق من أكثر أنواع الكيك السريعة والسهلة والتي يفضلها الكثير من الفتيات، فتحتاج هذه الكيك إلى طريقة معينة في التحضير ليكي تبدو مضمونة وذو مذاق جيد فهي تتسم بمذاق لا يوصف نهائياً وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل كيك ال ست ملاعق. طريقة عمل كيك ال ست ملاعق طريقة عمل كيك ال ست ملاعق المقادير: أربعة بيضات.

ستة ملاعق من الزيت النباتي.

ستة ملاعق طعام كبيرة من السكر.

ستة ملاعق طعام كبيرة من الدقيٌ.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

كأس من الشوكولاتة الذائبة. خطوات تحضير كيك ال ست ملاعق يتم إحضار الخلاط ويتم وضع فيه أربعة بياض البيض وبعد ذلك يتم إضافة السكر والفانيليا والملح ويتم الخلط جيداً لمدة دقيقتين. يتم الانتظار لحين أن يصبح الخليط لونه مائل إلى اللون الأبيض أو يكون كريمي إلى حد ما يتم إضافة الزيت والمكون من ستة ملاعق كبيرة مع الاستمرار في الخلط في الخلاط الكهربائي. يتم إحضار وعاء جاف ثم يتم نخل الدقيق فيه بصورة تامة وبعد ذلك يتم نخل البيكنج بودر ويتم إضافة الخل وبعد ذلك الدقيق مع البيكنج بودر بصورة دقيقة مع التقليب بشكل مستمر. يتم الخلط لحين أن يكون أمامكم خليط كريمي وسائل وبعد ذلك يتم الحصول على صينية خبز مستطيلة ويتم تبطين عليها ورق الزبدة ويتم وضع خليط الكيك فيها. يتم إدخاله إلى الفرن وتركه لمدة ربع ساعة وبعد الإخراج يتم رشه بالسكر البودرة الناعم وبعد ذلك يتم وضع على الكيك منديل جاف ويتم لف الكيك على شكل رول باستخدام المنديل وتركه لمدة ساعة لحين أن يتماسك بشكل جيد. بعد أن تنتهي المدة يتم رفع الورق وقطعة القماش من على الكيك ويتم تقسيمها إلى قسمين ويتم تسقية الكيك بأي نوع مشروب سواء نسكافيه أو حليب ويتم وضعه على قطعة شوكولاتة قابلة للدهن. خطوات تحضير كيك ال ست ملاعق

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