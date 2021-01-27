طريقة عمل بسكويت الشوفان الصحى لخسارة الوزن ولمرضى السكري

بسكويت الشوفان من الحلويات الخفيفة التى يسهل عملها في المنزل دون الحاجة إلى وقت في عملها، بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل، يفيد هذا البسكويت كثيراً في خسارة الوزن، حيث يحتوي على مكونات عديمة السعرات الحرارية مع أنه يحمل الكثير من العناصر الغذائية، وهو من الحلويات المفيدة لمرضى السكري، حيث أنه لا يسبب زيادة في مستوى السكر في الدم، ولهذا ننصح بعمله لمرضى السكري وخاصة الأطفال منهم لأنهم يعشقون الحلويات، وهناك من يستخدمه ايضاً في برنامجهم اليومى للريجيم حيث أنه يعطى إحساس بالشبع، وهنا سوف نقدم بسكويت الشوفان اللذيذ في المنزل. مكونات عمل بسكويت الشوفان مكونات عمل بسكويت الشوفان يتكون بسكويت الشوفان من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل وهى كالآتي:- 1 كوب من ردة الطحين (النخالة). 8 ملاعق كبيرة من الشوفان. ربع كوب من الطحين العادى. ملعقة صغيرة من الفانيليا. 1 حبة من البيض. 2 ملعقة صغيرة من زيت الذرة. 2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نصف كوب من السكر الدايت. نصف كوب من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الشوفان في المنزل وبأقل تكلفة وهى كالتالي:- نحضر وعاء من البلاستيك نخفق بحجم متوسط البيض والزيت ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نقوم بوضع الفانيليا.

في وعاء آخر نقوم بخلط الشوفان والنخالة ونخلطهم جيداً دون توقف، بعد ذلك نضيف القرفة والبيكنج بودر والسكر والطحين العادى ونقلبهم جيداً.

ثم نضيف خليط الشوفان والطحين إلى خليط البيض ونحضر العجانة او باستخدام الأيدى ونخلط جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة ولينة في نفس الوقت.

نقوم بإحضار صينية ونضع عليها ورق الزبدة، ثم نقوم بعمل أقراص صغيرة من العجينة حتى ننتهى منها كلها ونضع الأقراص على الصينية.

بعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية

ننتظر حتى تبدأ الفرن بالإشتعال ثم ندخل الصينية الفرن علي نار هادئة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ثم نخرج البسكويت في طبق ويصبح جاهز للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا لكم أحلى طبق بسكويت في الدنيا.

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