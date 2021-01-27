افضل 3 وصفات لتطويل الشعر بالبيض بسرعة و بمكونات طبيعية على قد الأيد

افضل 3 وصفات لتطويل الشعر بالبيض , يَحتوي البيض على أكبر قدر من البروتينات، والعناصر الأساسية التي يَحتاج لها الشعر كل يوم، لذا عند تَطبيقه بشكل دوري سَيُساعد في الحصول على شعر قوي، وصحي في خلال أيام، لذا يُمكن الحصول على نتائج مُبشرة خلال أسبوع، لأنه سَيقوم بتغذية الجذور، وتَحفيز فروة الرأس، والعمل على تَغذيتها.

افضل 3 وصفات لتطويل الشعر بالبيض

وللحصول على كل تلك الفوائد وأكثر يُمكن تَطبيق هذه الخلطات للشعر

سَنحتاج في تَحضيرها إلى بيضة كاملة + ربع كوب من الزبادي + ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

اخلطي الثلاثة مكونات جيدًا ثم طبقيها على الشعر بالكامل بشكل متساوي.

اتركي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة بَعد تَغطيته.

يُشطف الشعر بالماء البارد ويُرطب على الفور.

الخلطة الأولى

سَنحتاج في تَحضيرها إلى ثمرة من الموز المهروس + بيضة كاملة + 3 ملاعق كبيرة من العسل + 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

اخلطي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم طَبقيها على الشعر بالكامل.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.

الخلطة الثانية

سَنحتاج في تَحضيرها إلى عدد 2 بيضة كاملة + ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند + ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

امزجي الثلاث مكونات جيدًا وطبقيها على الشعر لمدة 20 دقيقة.

الخلطة الثالثةطريقة استخدام البيض لتطويل الشعر

كَيف يُمكن استخدام البيض في تَحفيز الشعر على الإطالة، وأن يٌصبح كثيفًا، العناصر الغذائية المتوفرة بالبيض قد لا يُمكن الحصول عليها في مكون واحد مثل البيض، لذا يُمكن استخدام البيض بطرق مُختلفة لإطالة الشعر بسرعة، وأيضًا تَحسين مرونة الشعر، لأنه يَحتوي على البيوتين، لذا يُعتبر هو الحل المُناسب لفرد الشعر وترطيبه، وتكثيفه، وعلاج التقصف والتساقط، وسَنحتاج في هذه الطريقة إلى:-